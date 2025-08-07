半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

▲川普半導體關稅出爐，台積電獲得豁免。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

先前市場擔憂半導體將遭到美國課以高關稅，如今川普豁免赴美設廠半導體廠，也化解市場不安情緒，統一投顧董事長黎方國指出，今日川普所宣布半導體關稅內容來看，赴美設廠台積電供應鏈是最大贏家，但是不要忽略了除了台積電供應鏈以往，還有聯電（2330）、旺宏（2337）、南亞科（2408）等並未赴美設廠，因此未來仍將承受高額關稅，市場對於半導體赴美設廠豁免消息，將有一、二天反映期。

群益投顧董事長蔡明彥分析，川普政府也了解到高額關稅將會轉嫁到消費者身上，對於未赴美設廠半導體課徵100%，其目的要是半導體拉回美國本士生產，在AI、數位化趨勢下，對於高階半導體依賴程度與日俱增，目前美國高階半導體比重供應率約3成，透過關稅手段，目前就是為了提高高階半導體生產比重。

台股在台積電帶頭領攻下，突破2萬4千點，黎方國說，後市要觀察基本面走向，畢竟美國對台課徵關稅20%，根據經濟研究機構評估，這是影響全年經濟成長率約0.4個百分點，這也意味全年經濟成長率恐怕無法「保3」，第三季出口表現可能面臨庫存調整期。

蔡明彥表示，目前美國對台灣關稅輪廓明朗化，接下來要看美國能否減少相關管制、進行相關建設，以刺激經濟基本面需求，占台股權重第三大鴻海在上周股價已站回年線，整體台股表再出，算是類股輪動健康。

