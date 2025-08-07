疑似2奈米外洩　劉鏡清：台積電下次董事會說明案情

▲國發會主委劉鏡清 。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台積電疑似2奈米製程技術外洩，日本半導體設備製造商TEL台灣子公司東京威力科創前員工涉案。國發會主委兼台積電法人董事劉鏡清今天表示，台積電下次董事會將針對案情說明，檢調、國科會已經進入，目前還在查證調查階段，要釐清動機跟目的；至於是否會影響台積電日本投資，劉鏡清認為沒有關聯。

劉鏡清今天赴立法院經委會就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」進行報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前台積電疑似2奈米製程技術外洩，日本半導體設備製造商TEL台灣子公司東京威力科創前員工涉案，TEL今天發布聲明指出，已對涉案員工採取解僱處分。 民進黨立委邱志偉關切，洩密案是否影響台日半導體合作。

劉鏡清表示，台積電下次董事會將針對案情說明，檢調、國科會已經進入，目前還在查證調查階段，要釐清動機跟目的。

另外，立委詢問，台積電2奈米機密疑流向日本，是否影響台積電在日本投資。劉鏡清表示，2件事沒有關聯，半導體產業本來就是很多第一共同努力，台灣是製造第一，日本在特用化學領域全球領先，美國也有很多第一。

劉鏡清也說，台灣政府希望強化國家產業韌性，便是從特用化學、設備2大領域突破，設備方面盼提高自製率，目標是8成以上，讓產業更具韌性，帶動產業跟經濟發展。