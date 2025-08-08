00982A勇奪主動式ETF三冠王首次配息8%　5檔新兵表現大車拼

▲川普政策變來變去，主動式ETF靈活應對，群益00982A更快抓住漲勢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國關稅政策不確定壓力減緩，台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶頭衝的氣勢下，加權指數以大漲556.41點或2.37%、24003.77點作收，多檔主動式ETF同步迎來逾2%以上漲幅，其中主動群益台灣強棒（00982A）首次配息就開出年化配息率飆破8%的好采頭，加上近1周、近1月績效與規模皆為同類標的最佳，勇奪三冠王寶座，首波搶進投資人穩穩賺。

5檔主動式台股ETF新兵中，群益投信發行的主動群益台灣強棒（00982A）因率先公告配息，成為市場焦點。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00982A主動群益台灣強棒ETF公布首次配息公告，00982A本次預估配發金額為新台幣0.236元，本次除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，配息發放日為9月11日。

市場法人表示，00982A以7月31日配息公告日收盤價11.76元來計算，預估年化配息率逾8%，已超越多檔以「高利」、「高息」為號召的被動式台股ETF。

由於00982A的配息捷報，投資人對主動式ETF信心明顯升溫。在00982A公告以來相關商品受益人不斷提高，集保最新統計，國內主動式ETF受益人數已逼近10萬大關。業界分析，傳統被動式ETF勝在「穩定」，選定成分股後多在半年才換股一次，等於隔半年才能看出勝負，但主動式ETF積極操作，進出相對靈活，若不想和財神爺擦身而過，選擇主動式ETF會是更佳的選擇。

以00982A為例，雖然今年5月22日才上市，但因選股邏輯與操盤靈活，近1周、近1月漲幅各達4.34%與10.14%，基金規模來到71.54億元，皆遙遙領先同業穩坐「三冠王」，成為投資人心中叫好又叫座的台股投資工具。

財富管理專家表示，觀察00982A的選股策略，融合質、量化雙重選股邏輯，在質化方面，透過投研團隊對產業趨勢、企業護城河與經營實力等面向分析，搭配量化模組汰弱留強，既挖掘成長潛力股，也鎖定強勢動能股，力求創造超額報酬，且00982A的選股範圍為全產業，大中小型股皆可成為布局標的。

專家認為，若是已持有被動式台股ETF的投資人，適度配置主動式ETF也有助囊括更多台股產業商機，並能透過主動式ETF靈活調整特性，在多頭市場提升爭取超額報酬的機會，於市況震盪時，也能透過持股調整增添投組防禦力。

市場法人指出，隨著關稅議題已大致明朗，短期不確定性降低，加上產業長線需求與趨勢都沒有改變，且就業市場穩定及薪資成長，以及政府持續優化所得稅制，民間消費力道有望延續，可望引導資金回流台股，帶動股市回穩與偏多發展。

而在產業佈局方面，受惠於全球AI發展方興未艾，台灣因在其中扮演供應鏈要角，科技股長期基本面的吸引力仍佳，與AI伺服器、先進製程、IC設計、工業自動化相關等類股表現值得留意，非電方面，則可持續關注金融科技、生技、營建、運動休閒等類股表現。