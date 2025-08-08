ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00982A勇奪主動式ETF三冠王首次配息8%　5檔新兵表現大車拼

▲▼美國總統川普8月1日公布對等關稅新稅率，台灣稅率為20%。台股今早開盤後大跌，之後跌幅收斂。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊。（圖／記者李毓康攝）

▲川普政策變來變去，主動式ETF靈活應對，群益00982A更快抓住漲勢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國關稅政策不確定壓力減緩，台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶頭衝的氣勢下，加權指數以大漲556.41點或2.37%、24003.77點作收，多檔主動式ETF同步迎來逾2%以上漲幅，其中主動群益台灣強棒（00982A）首次配息就開出年化配息率飆破8%的好采頭，加上近1周、近1月績效與規模皆為同類標的最佳，勇奪三冠王寶座，首波搶進投資人穩穩賺。

▲▼00982A。（圖／ETtoday整理）

5檔主動式台股ETF新兵中，群益投信發行的主動群益台灣強棒（00982A）因率先公告配息，成為市場焦點。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00982A主動群益台灣強棒ETF公布首次配息公告，00982A本次預估配發金額為新台幣0.236元，本次除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，配息發放日為9月11日。

市場法人表示，00982A以7月31日配息公告日收盤價11.76元來計算，預估年化配息率逾8%，已超越多檔以「高利」、「高息」為號召的被動式台股ETF。

由於00982A的配息捷報，投資人對主動式ETF信心明顯升溫。在00982A公告以來相關商品受益人不斷提高，集保最新統計，國內主動式ETF受益人數已逼近10萬大關。業界分析，傳統被動式ETF勝在「穩定」，選定成分股後多在半年才換股一次，等於隔半年才能看出勝負，但主動式ETF積極操作，進出相對靈活，若不想和財神爺擦身而過，選擇主動式ETF會是更佳的選擇。

▲▼00982A。（圖／ETtoday整理）

以00982A為例，雖然今年5月22日才上市，但因選股邏輯與操盤靈活，近1周、近1月漲幅各達4.34%與10.14%，基金規模來到71.54億元，皆遙遙領先同業穩坐「三冠王」，成為投資人心中叫好又叫座的台股投資工具。

財富管理專家表示，觀察00982A的選股策略，融合質、量化雙重選股邏輯，在質化方面，透過投研團隊對產業趨勢、企業護城河與經營實力等面向分析，搭配量化模組汰弱留強，既挖掘成長潛力股，也鎖定強勢動能股，力求創造超額報酬，且00982A的選股範圍為全產業，大中小型股皆可成為布局標的。

專家認為，若是已持有被動式台股ETF的投資人，適度配置主動式ETF也有助囊括更多台股產業商機，並能透過主動式ETF靈活調整特性，在多頭市場提升爭取超額報酬的機會，於市況震盪時，也能透過持股調整增添投組防禦力。

市場法人指出，隨著關稅議題已大致明朗，短期不確定性降低，加上產業長線需求與趨勢都沒有改變，且就業市場穩定及薪資成長，以及政府持續優化所得稅制，民間消費力道有望延續，可望引導資金回流台股，帶動股市回穩與偏多發展。

而在產業佈局方面，受惠於全球AI發展方興未艾，台灣因在其中扮演供應鏈要角，科技股長期基本面的吸引力仍佳，與AI伺服器、先進製程、IC設計、工業自動化相關等類股表現值得留意，非電方面，則可持續關注金融科技、生技、營建、運動休閒等類股表現。

關鍵字： 台股ETF00982A主動式投資年化配息率投資機會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

推薦閱讀

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

3類房貸爭議有解！　金管會要銀行公會設申訴窗口

央行針對房市進行七波信用管制，加上銀行房貸逼近放貸上限，因此傳出民眾申辦房貸爭議，金管會近半年接近30件房貸申訴案件，今（7）日記者會表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，並妥適處理相關申訴情事。

2025-08-07 17:12
駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

駁新青安「拒貸」爭議　財政部要公股銀加速釋出可用額度

為落實總統賴清德競選承諾推出的「新版青年安心成家」（新青安）優惠房貸頻傳公股銀行拒貸，財政部今（7）日發出新聞稿指出，已督請公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

2025-08-07 17:54
快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

快訊／捲台積電偷機密事件　東京威力科創聲明「已開除涉案員工」

台積電日前傳出「內鬼」外洩2奈米技術，機密流向重要設備日商東京威力科創（TEL），外界更聯想，日本半導體國家隊Rapidus的崛起恐怕不是巧合，對此TEL今日發布最新聲明，證實一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件，已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

2025-08-07 10:12
台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

台幣升值、需求疲弱　台塑4寶7月營收三穩一保守

受7月新台幣兌美元匯率升值1成，以及下游需求疲弱衝擊，台塑四寶7月合計營收約1155.85億元，年減11.4%，月增率1.8%，當中台化（1326）7月營收較6月、去年同期同步下滑，台塑（1301）、南亞（1303）以及台塑化（6505）7月營收均較6月微幅成長，月增率分別1.6%、2.7%，以及5.2%。

2025-08-07 16:05
半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

半導體關稅！法人：台積電供應鏈大贏家　股價有1、2天反映期

美國總統川普宣布半導體關稅100%，惟在美國生產的企業豁免，此一消息出爐後激勵今（7）日台積電（2330）股價大漲4.89%，來到1180元新高，台股上攻2萬4千點大關，法人表示，赴美設廠半導體供應鏈將是最大受惠者，短線上股價將有一、二天反映期，大型EMS廠鴻海（2317）重新站回年線，代表台股處於類股輪盤狀況，有利指數維持高檔震盪。

2025-08-07 10:58
快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

快訊／環球晶入列蘋果在美千億投資豁免關稅　股價亮燈漲停

環球晶圓（6488）旗下美國子公司 GlobalWafers America LLC（ GWA）今日宣布，正式與 Apple 建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向，消息發布後，環球晶今日股價股價直衝漲停亮燈鎖死，上漲34元來到375元。

2025-08-07 09:48
快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

快訊／台積電豁免關稅刷1175元天價　供應鏈4檔亮燈

美半導體關稅開獎，雖核課100%稅率但台積電（2330）在當地投資列入豁免，台積電今日開盤追平1165元天價，不到半小時刷1175元新天價，半導體供應鏈中設備股均豪（5443）、聖暉*（5536）雙雙亮燈漲停，信紘科（6667）、漢唐（2404）漲停打開，類股歡聲雷動。

2025-08-07 09:32
快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

快訊／台積電刷1180元新天價　台股飆漲逾560點站上2萬4

美國總統川普宣布半導體關稅解禁，權值股龍頭台積電（2330）漲55元或4.89%，以大漲近半根的姿態刷1180元新天價，台股盤中飆漲逾566點，衝至24013.58點。

2025-08-07 09:44
官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

官股金控第一金、兆豐金今同步除息　雙陷貼息垂淚

第一金（2892）、兆豐金（2886）兩大官股金控於今（7）日同步除權息，惟股價都是小平高盤開出之後，連袂走低呈現貼息狀態。

2025-08-07 11:23
川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

川普晶片大刀砍不到　一文看台企美國製造新戰場

美國總統川普祭晶片關稅大刀，只有在美投資才可以享有100%晶片關稅豁免權，其中最具代表性台積電（2330）擴大投資額至2000億美元，細數台廠早在去年底川普當選總統之後就著手赴美投資，除台積電外，包括入列蘋果供應鍊環球晶圓（6488），大型AI伺服器組裝廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩 （4938）都計劃擴大在美既有廠房或是新設生產據點。

2025-08-07 16:53

讀者迴響

熱門新聞

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

經濟部找大廠座談　7大咖建議同一件事

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

即／美股開盤走高　台積電ADR大漲5.62％

即／川普轟陳立武該下台　英特爾盤中暴跌逾3％

台積電等半導體免徵關稅　航空貨運公會與台驊看好9月航空貨運

即／松山機場短暫跳電　台電證實：部分地區壓降

台積電2奈米洩密震撼國安　日媒：恐改寫半導體版圖

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366