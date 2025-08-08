不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

知情人士透露，陳立武今年3月上任執行長後不久，即與董事長耶里（Frank Yeary）就英特爾是否應保留自有晶片製造業務出現嚴重分歧。英特爾的晶圓代工事業長期虧損，但陳立武認為其對美國半導體自主戰略具關鍵意義，堅持繼續投資，反觀耶里則主張應退出代工、引入亞馬遜與輝達等外部股東，甚至一度考慮將業務出售予台積電。

消息指出，董事會內部分成兩派，對陳立武近期籌資數十億美元以強化代工業務資產負債表、以及洽購一家AI公司的布局行動，態度存有歧見。原本希望在7月底財報發布前完成動作，但在耶里等人主張下，資金與收購計畫被延宕至2026年後再議，導致內部執行遲滯。

儘管遭川普公開點名，英特爾目前仍力挺陳立武。公司聲明指出，包括董事會與管理層「致力於推動符合美國國家與經濟安全利益的重大投資」，與川普「美國優先」政策方向一致，否認陳立武與中國存在不當利益關係，亦強調董事會與管理層在戰略方向上「持續深入協商與審議」。

不過，《華爾街日報》引述知情人士指出，陳立武在推動轉型上屢遭董事會制肘，除資金與收購案受阻，公司近來為控管財務風險，已啟動大規模裁員並縮減新建晶圓廠計畫，包括取消在歐洲的百億美元投資案，及放緩俄亥俄州新廠時程。

此外，陳立武還得面對其前任季辛格（Pat Gelsinger）留下的「政治人脈遺產」。據傳，季辛格卸任前與副總統范斯（JD Vance）關係密切，曾協助英特爾與白宮建立關鍵聯繫。如今在政治與董事會雙重壓力下，陳立武領導的英特爾未來走向充滿變數。