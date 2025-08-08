ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

不只被川普逼辭職　外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

▲英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

知情人士透露，陳立武今年3月上任執行長後不久，即與董事長耶里（Frank Yeary）就英特爾是否應保留自有晶片製造業務出現嚴重分歧。英特爾的晶圓代工事業長期虧損，但陳立武認為其對美國半導體自主戰略具關鍵意義，堅持繼續投資，反觀耶里則主張應退出代工、引入亞馬遜與輝達等外部股東，甚至一度考慮將業務出售予台積電。

消息指出，董事會內部分成兩派，對陳立武近期籌資數十億美元以強化代工業務資產負債表、以及洽購一家AI公司的布局行動，態度存有歧見。原本希望在7月底財報發布前完成動作，但在耶里等人主張下，資金與收購計畫被延宕至2026年後再議，導致內部執行遲滯。

儘管遭川普公開點名，英特爾目前仍力挺陳立武。公司聲明指出，包括董事會與管理層「致力於推動符合美國國家與經濟安全利益的重大投資」，與川普「美國優先」政策方向一致，否認陳立武與中國存在不當利益關係，亦強調董事會與管理層在戰略方向上「持續深入協商與審議」。

不過，《華爾街日報》引述知情人士指出，陳立武在推動轉型上屢遭董事會制肘，除資金與收購案受阻，公司近來為控管財務風險，已啟動大規模裁員並縮減新建晶圓廠計畫，包括取消在歐洲的百億美元投資案，及放緩俄亥俄州新廠時程。

此外，陳立武還得面對其前任季辛格（Pat Gelsinger）留下的「政治人脈遺產」。據傳，季辛格卸任前與副總統范斯（JD Vance）關係密切，曾協助英特爾與白宮建立關鍵聯繫。如今在政治與董事會雙重壓力下，陳立武領導的英特爾未來走向充滿變數。

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

17檔台股ETF領先大盤創高　97.5萬人都賺錢

受到半導體關稅可望豁免利多，以及台積電（2330）創下收盤歷史新高之下，大盤7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤收在24003.77點，成功站上24000點大關，不但創下今年新高，也創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待，17檔台股ETF領先大盤創下收盤新高，讓97萬5085受益人賺錢。

2025-08-08 09:47
美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職,引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

2025-08-08 12:18

2025-08-08 12:18
航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

航運龍頭馬士基全年財測上調　貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

2025-08-08 10:27
MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖　小型指數增印能等7檔

MSCI明晟今（8）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股分股新增川湖（2059）及康霈*（6919）2檔、刪除寶成（9904）及潤泰新（9945）2檔， 全球小型指數的台股成分股則新增印能科技（7734）等7檔、刪除皇翔（ 2545）等4檔，調整將於8月26日盤後生效。

2025-08-08 09:15
新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

新一輪貨幣戰爭掀序幕　陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。

2025-08-08 10:49
一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

全球股市逐步消化川普政府關稅不確定，也收復對等關稅宣布當時下跌的失土，財信傳媒董事長謝金河觀察，歷經川普關稅戰股市表現，以「企業力就是國家經濟力！」為題撰文，內容他提到撐起丹麥股市一直下挫，原因在於重量企業之一沃旭跌勢所致。

2025-08-08 12:58
加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

加油要快！　下周油價預估汽油漲0.1至0.2元

受到OPEC+增產消息影響，國際油價本週回落，按中油浮動油價機制計算結果顯示，若不考量平穩措施，汽、柴油價格理應調漲。不過在啟動平穩機制後，預估下週（8月12日凌晨起）汽油價格將不調整或微幅上漲0.1至0.2元，柴油調漲0.1至0.3元。

2025-08-08 12:29
快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

美股周四（7日）指數漲跌互見，台股繼昨日大漲之後，今（8）日以上漲22.88點、24026.65點開出，震盪走高，指數上漲逾110點，台積電（2330）小漲5元至1185元，再刷天價。

2025-08-08 09:05
高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

高股息ETF配息縮水？總報酬也很重要　2重點看品質、00918底氣超足

近來高股息ETF配息新聞滿天飛，不少愛息族擔心高股息ETF配息縮水，還適合做為現金流的配置嗎？莫急、莫慌、莫害怕！達人建議可以用以下2大重點來檢視你手中的高股息ETF究竟配息底氣夠不夠厚，能不能長期配出穩定好息。

2025-08-08 09:00
00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

00768B配10%超車非投債引配售控管！8/18最後買進日！

8月債券ETF除息秀熱鬧登場，首度配息就震撼市場的復華20年美債（00768B）一舉成為市場焦點。首季配息每單位高達1.24元，年化配息率達9.9%，不僅刷新美債ETF紀錄，更罕見超越多檔非投資等級債ETF，成為本月最受矚目的除息新星。

2025-08-08 08:45

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

經濟部找大廠座談　7大咖建議同一件事

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

台積電內鬼「準時上下班」太可疑！PTT酸：難怪被抓

OpenAI員工每人發4900萬元　防Meta高薪挖角

快訊／台積電再創天價！上漲5元至1185　指數上漲逾120點

季配型高股息ETF連番降息，00929反升息兩次！網：不愧是月配始祖！

竊台積電2奈米有影武者？業內人士：沒那麼簡單

即／松山機場短暫跳電　台電證實：部分地區壓降

