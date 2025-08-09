抽中竑騰最高賺7.75萬！　下周2檔抽籤股即將開放申購

英特爾發聲明力挺！陳立武發信全員工喊話 信件全文曝光

美國總統川普日前發文，認為英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，今日英特爾也聲明表示，英特爾、董事會及執行長陳立武（Lip-Bu Tan）堅定致力於推動美國的國家與經濟安全利益，與總統「美國優先」目標一致，陳立武更親自寫信給英特爾員工，現在信件全文也曝光。

台積電7月營收3231.66億元、年增25.8% 創單月歷史次高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日公佈 2025 年 7 月營收報告。2025 年 7 月合併營收約為新台幣 3,231 億 6,600 萬元，較上月增加了 22.5%，較去年同期增加了 25.8%，寫單月歷史次高以及歷年同期新高。

陽明海運7月營收月增12.16%、年減39.18% 市場好壞因素並存

陽明海運(2609)公布7月單月營收為新台幣154.84億元，較6月營收增加16.79億元，增幅為12.16%，較去年同期營收減少新台幣99.74億元，減幅為39.18%。下半年市場好壞因素並存，業界估與上半年相差不多。

17檔台股ETF領先大盤創高 97.5萬人都賺錢

受到半導體關稅可望豁免利多，以及台積電（2330）創下收盤歷史新高之下，大盤7日大漲556.41點，漲幅2.37%，收盤收在24003.77點，成功站上24000點大關，不但創下今年新高，也創下2024年7月10日以來新高，成為史上第三高，距離歷史新高指日可待，17檔台股ETF領先大盤創下收盤新高，讓97萬5085受益人賺錢。

聯發科7月營收432.2億元 年月雙減

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布7月份合併營收432.2億元，月減23.41％，年減5.24％。聯發科累計今年前七月合併營收3469.01億元，年增13.24％，

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴 謝金河點名可供台灣借鏡

全球股市逐步消化川普政府關稅不確定，也收復對等關稅宣布當時下跌的失土，財信傳媒董事長謝金河觀察，歷經川普關稅戰股市表現，以「企業力就是國家經濟力！」為題撰文，內容他提到撐起丹麥股市一直下挫，原因在於重量企業之一沃旭跌勢所致。

航運龍頭馬士基全年財測上調 貨櫃三雄連袂走揚漲逾1.5%

全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller-Maersk）繳出亮麗第2季財報，並調高今年全年財測目標，激勵貨櫃三雄連袂走高，股價走揚逾1%。

MSCI季調出爐！台股成分股增康霈、川湖 小型指數增印能等7檔

MSCI明晟今（8）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股分股新增川湖（2059）及康霈*（6919）2檔、刪除寶成（9904）及潤泰新（9945）2檔， 全球小型指數的台股成分股則新增印能科技（7734）等7檔、刪除皇翔（ 2545）等4檔，調整將於8月26日盤後生效。

不只被川普逼辭職 外媒曝英特爾董事與陳立武也有歧見

美國總統川普7日突在自家社群平台「真相社群」（Truth Social）發文，直指英特爾（Intel）執行長陳立武（Lip-Bu Tan）與中國有「重大商業連結」，存在高度利益衝突，應即刻辭職，引發市場震撼。《華爾街日報》8日報導指出，陳立武其實早在川普介入前，便與英特爾董事會部分成員在公司戰略方向上存有歧見，現況已浮現出更深層的治理危機。

新一輪貨幣戰爭掀序幕 陳冲：美元穩定幣是陽謀也是陰謀

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「美元穩定幣是陽謀也是陰謀」為題《ETtoday新聞雲》投書，他認為，美國新近通過的GENIUS法，發行穩定幣必須有十足法幣或是短期國債為支撐，這也是川普政府近來要求改發短債的精妙之處。