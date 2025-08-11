川普害物價飆漲！高盛：消費者已承擔22%關稅成本　估將升至67%

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普推動的關稅政策衝擊浮現中！美國大型投行高盛（Goldman Sachs）警告，未來美國消費者將承擔更大比例的關稅成本，恐使物價上漲與通膨壓力同步飆升。高盛估算至今年6月，美國消費者已承擔約22％的關稅成本，若情況依循過往模式，比例將攀升至67％。

《彭博社》報導，高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）等人在最新研究中指出，目前大部分關稅衝擊由美國企業吸收，但隨著廠商漲價，消費者負擔將大幅增加。

高盛預測，美聯準會（Fed）偏好的核心個人消費支出物價指數（Core PCE）將在12月達到年增3.2％，若扣除關稅影響，潛在通膨率為2.4％，而6月該指標為2.8％。分析師認為，關稅效應將加快通膨，對市場與政策形成壓力。

近美聯準會利率政策成為美國政經焦點，川普甚至罕見公開呼籲降息，並暗示主席鮑爾應辭職。市場目前預估，9月降息機率超過8成，但未來進一步寬鬆仍受關稅通膨不確定性影響。

高盛分析顯示，關稅對物價影響將分階段出現，截至目前已使核心PCE上升0.2個百分點，7月預計再增0.16％，全年剩餘時間還會再推高0.5％。

報告指出，美國企業承擔的關稅成本占比將從64％降至不到10％，更多成本轉嫁給消費者。而部分受競爭保護的本土廠商趁機漲價，也助長通膨。至於外國出口商，6月前已吸收約14％關稅成本，未來可能升至25％，可從部分被課稅商品進口價格略降看出端倪。