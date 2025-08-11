聯發國際UG加速全球500店目標　下半年目標香港、美國、加拿大

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

聯發國際（2756）旗下茶飲品牌UG今日宣布，將正式開啟全球市場版圖布局，下半年快攻台灣、香港、美國、加拿大等地，其中美國更握有超過30組的加盟名單，加速朝UG全球500家店的目標邁進。

面對關稅議題，聯發國際董事長鄭凱隆認為，這是短期衝擊，等關稅確定之後，就能重新布局，美國市場的原物料，會從較有競爭力的國家進口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭凱隆更透露，聯發國際已透過全球供應商來調整並進行布局，在美國市場中，其實中國供應鏈的奶茶品牌更容易被關稅影響，部分廠商還問可不可以跟他進貨，所以他也在考慮要切入原物料業務。

自2024年7月創立後，UG靠著AI製茶技術和獨創商品「三窨十五茉」吸引市場目光，迅速在台灣北中南等地開出近30家店，不僅創下單店日銷量最高破3100杯的新紀錄，平均單店單日更突破1500杯的驚人成績，會員人數突破55萬人大關，成為極具市場影響力的新時尚茶飲王，創造新一波的茶飲革命。

UG也打造高效能的系統化管理模式，兼顧營運效率與品質掌控，門市員工全天人均生產力一小時最高達30杯，使得人力成本約為同業的一半，至今已吸引超過1000組的加盟接洽名單。今年下半年，台灣市場將積極展店和深耕，台灣營收表現可望為集團帶來更多增長助益。

聯發國際旗下的手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」全球門市達500家店，更是美國市占率第一的台灣手搖飲品牌，對此公司祭出Sharetea與UG的雙品牌齊發策略，透過既有的平台與資源，快攻全球。

今年六月，UG在香港連開兩家門市，創造單日銷售千杯的佳績，十月將再開出第三家店。今年第三季，UG跨足北美市場，首店將插旗加州的聖蓋博市。目前美國已完成洛杉磯、聖荷西、西雅圖等多個城市的展店簽約，更握有超過30組的加盟名單，至於加拿大的溫哥華亦簽約成功，更進一步規劃進軍新加坡、馬來西亞等海外市場。

聯發國際今年射出「打造全球茶飲平台」、「問鼎新時尚茶飲王」、「建立餐飲大聯盟」、「擴大全球供應鏈」以及「投資併購合盟」等五箭作為營運主軸。未來，UG將朝著「全球500家門市」的目標邁進，不僅擴大集團整體營收規模，也將台灣新茶飲文化與AI科技製茶技術推向國際舞台。

鄭凱隆表示，品牌將以「新茶飲文化復興」為願景，從台灣出發，重新定義全球茶飲文化的未來。