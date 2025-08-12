張國煒「160億遺產股利」可安全入袋？長榮4家公司回應了

▲張國煒近日委託律師向法院聲請要求遺囑執行人向四公司請求股利，已獲台北地院裁准。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

星宇航空董事長張國煒今年（2025）4月向台北地院聲請長榮集團創辦人張榮發遺囑四位執行人，應向長榮航空、長榮海運、長榮儲運、長榮國際等四家公司請求配發累計九年來的股息高達160多億元部分，上個月已獲法院裁准。

CTWANT記者8月11日詢問長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際這四家公司，傍晚正式回覆記者。

根據CTWANT調查，張榮發持有長榮海運3.2％、長榮航空2.44％、長榮國際儲運0.95％、長榮國際5％的這四家公司從2016年1月20日起迄今，尚未發放的現金股利與股票股利，累計超過160多億元部分，要求執行人向四家公司主張配發股利股息。

張國煒委託律師林文鵬表示，若依民法規定，請求上述四家公司配發股利股息的請求權有五年時效，從2016年1月20日長榮集團總裁張榮發過世以後迄今，2019年以前者已罹於時效，2020年的則有3604萬多元亦將在2025年8月17日之後罹於時效，這四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬與吳界源，應本於職權做好保存及管理股利。

林文鵬說，由於依照總裁的遺囑，須由遺囑上所名列的四位遺囑執行人來幫助繼承人處理管理遺產保全、分割等相關事宜，目前法院裁定核准聲請暫時處分，也就是說，還須這四位遺囑執行人趕緊向長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運、長榮國際四家公司請求應配發的股利股息，然後才能進一步由全體繼承人來協談分割遺產細節。

長榮海運等四家公司回覆CTWANT 記者說，已收到遺囑執行人來函，並就股利領取事宜回覆遺囑執行人暨副知法院知悉。

