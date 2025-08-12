再攀高峰！華航榮登2025「亞洲最佳企業雇主獎」三連霸

▲中華航空榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia)，由資深副總經理陳奕傑 (右) 代表領獎。

圖、文／華航提供

2025年亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia）評比結果揭曉，中華航空再度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，連續三年蟬聯此獎項，展現出華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。此次評比中，華航從約360家優秀企業中脫穎而出，獲得評審團隊高度認可。

華航視員工為公司最重要的資產，致力於打造幸福職場，並持續邁向「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標。華航積極培育航空產業專才，提供完善的訓練計畫及多元職涯發展，建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，並擁有具市場競爭力的薪酬與員工福利條件。

亞洲最佳企業雇主獎由人力資源權威雜誌《HR Asia》舉辦，為亞洲地區最具指標性的人力資源管理獎項。華航此次蟬聯三屆「亞洲最佳企業雇主獎」，展現身為台灣首選航空公司的人才永續精神，攜手員工共榮，再創下一個里程碑。

▲華航連續三年蟬聯 「亞洲最佳企業雇主獎」。

▲華航榮獲 2025 「亞洲最佳企業雇主獎」，展現華航在員工幸福感及企業永續方面的卓越成就。

華航今年名列yes123求職網「夢幻暑期實習企業調查前三名」，2024年更榮獲人力銀行評選「幸福企業貿易流通業金獎」及勞動部「TTQS人才發展品質銀牌」。華航積極布建客、貨運航網，擴大營運規模及新增機隊，今年已陸續完成航務、空服、地服、簽派、資訊、客服、修護等逾千名人員徵才。