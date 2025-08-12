ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

同心共願、瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場

同心共願，瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場（圖／易發提供）

▲易發集團同仁於中原文創園區13倉參與模範員工表揚儀式。（圖／易發精機提供，以下同）

財經中心／綜合報導

致力於高科技產業製程自動化設備開發的易發集團，於8/8(五)在桃園市中原文創園區盛大舉行37週年廠慶暨家庭日活動。易發精機自1988年創立以來，秉持著「創新為本、智啟未來、攜手共贏、成就卓越」的企業使命，已走過三十七個年頭。本次廠慶以「One Heart One Mission- March On!Smiling!」為主題，邀請集團旗下易發精機、東野精機與日福精工全體員工及其眷屬，為公司慶生，也祝在場所有的爸爸們父親節快樂！

創新引領智慧未來，集團成員各司其職
易發集團深耕半導體、光電、生醫及綠能等高科技領域，以技術創新為核心競爭力。易發精機專注於自主品牌（OBM）研發與原始設計製造（ODM），為客戶提供高度客製化的設備解決方案，協助客戶提升產能、優化流程並實現智慧製造升級。東野精機則著重於設備代工（OEM）與模組化零組件製造，供應高品質的鋁擠型框架、精密加工件等；日福精工則專精於精密加工與工程塑膠製造，為產業提供高強度耐熱的CNC零件。集團各成員各司其職，共同構築完整的智能設備產業價值鏈，展現堅實的研發與製造實力。

同心共願，瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場（圖／易發提供）

▲易發集團羅文進董事長（中）與日福精工模範員工得獎同仁合影。

感謝同仁辛勤付出，致敬背後家庭支持
易發集團羅文進董事長致詞時，除了感謝全體員工的辛勤付出，更特別向員工眷屬們致上最深的謝意。他表示：「今天是8月8號父親節，父親是一個不太說話、卻把愛藏在行動裡的角色；是一個不喊苦、卻始終撐起整個家的角色。而這種精神，也深深體現在我們每一位夥伴身上：不聲張、不張揚，但每天都盡心盡力、勇敢前行。一家企業的成功，從來不是一個人的功勞，而是背後每一個家庭的支持與成全。所以今天，我不只要感謝每位同仁，我更要感謝你們的家人，謝謝你們長年以來的體諒、包容與陪伴！」桃園市政府經濟發展局張誠局長也特別代表張善政市長出席致詞，祝賀易發創立37週年。

同心共願，瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場（圖／易發提供）

▲「水果奶奶唱跳秀」讓台下的小朋友們目不轉睛。

溫馨廠慶家庭日，豐富活動凝聚人心
今年的廠慶暨家庭日選在充滿文創氛圍的中原文創園區舉辦，現場規劃了豐富多元的活動內容，為員工及眷屬打造一場難忘的家庭盛會。從下午4點開始報到，員工們領取活動專屬紀念品，參加模範員工表揚儀式後，便可自由參與各項精彩節目。活動包含令人期待的「Live Band」樂團表演、「雙人特技」，及深受小朋友喜愛的「水果奶奶唱跳秀」與「兒童劇團」外，更有充滿歡笑聲的各類闖關互動遊戲。

同心共願，瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場（圖／易發提供）

▲易發精機同仁與家人一起專心進行「彩色鹽沙創作」。

此外，活動還設置了手作體驗坊，如結合環保與實驗精神的「彩色鹽沙創作」，以及充滿童趣的「輕黏土冰箱磁鐵」DIY，讓員工與家人共同發揮創意，留下美好回憶。此外，現場還有多達十數台美食餐車提供各式佳餚，讓大家在歡樂氛圍中大快朵頤。

同心共願，瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場（圖／易發提供）

▲東野精機同仁大快朵頤、開懷同樂。

表揚年度模範員工，傳承企業核心價值
除了家庭日活動，易發集團也特別在廠慶中表揚年度模範員工，分別頒發「創新獎」、「進取獎」、「求實獎」及「奉獻獎」，以表彰在不同領域表現傑出的同仁。易發精機、東野精機與日福精工共24位獲獎者不僅在工作中展現卓越的專業技能，更將易發集團的核心價值「創新、進取、求實、奉獻」融入生活。

透過舉辦廠慶及家庭日活動，易發集團不僅慶祝企業創立37週年，更希望能進一步凝聚團隊向心力與強化合作精神。易發集團相信，企業的成長不僅依賴於技術的創新，更仰賴於人的價值與彼此的攜手合作，未來易發將繼續與所有同仁及家人一起努力，共創更美好的明天。

關鍵字： 易發集團易發精機東野精機日福精工家庭日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿嬤嘴硬翻車現場】拒絕換座位→下一秒出糗跌倒！

推薦閱讀

關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

台灣輸美產業關稅疊加20%，重擊傳統產業！全國工業總會今（12）日表示，雖然是暫時性關稅，但是對產業衝擊甚大，是40多年來處境最慘烈的一次，提出救急3支箭，包括凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困，同時也應穩定匯率，建議匯率至少應再降10%，以抵銷輸美關稅高於主要競爭國的衝擊。

2025-08-12 11:28
美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美光上調財測、HBM需求帶動利多延續　台股記憶體族群狂歡

美國記憶體大廠美光科技股價連續兩日大漲逾9%後，週一（11日）再漲4.83美元或4.06%，收在123.72美元，創7月8日以來近五週新高，並為費城半導體指數成分股中表現最佳者。今年迄今，美光股價累計上漲47%。

2025-08-12 10:55
78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

完成新新併的擁有78.8萬股東的台新新光金（2887）於今（12）日除息，每股配發0.9元現金股息，昨（11）日收盤價為16.55元，除息參考價15.65元，今日開高走高一度上漲15.95元，漲幅1.92%，填息比率約33%，10點之後，成交量就超過10萬張。

2025-08-12 10:36
台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

台股現23千金　漢唐股價衝1000元大關　

無塵室廠漢唐（2404）今（12）甫開盤股價即觸及1000元大關，創下新天價，躋身千金股之列，台股出現23千金榮景。

2025-08-12 10:30
謝金河感嘆紙業衰退　點名3造紙廠「都是時代眼淚」

謝金河感嘆紙業衰退　點名3造紙廠「都是時代眼淚」

財信傳媒董事長謝金河8日發文指出，部分傳統產業在大時代的變化中若無法與時俱進，就可能被「時代的列車」摔出局。他以榮成紙業、玖龍紙業、理文造紙為例，形容紙業已陷長期不景氣，甚至回憶起萬有紙廠、雨潤食品、勝利管道等曾經叱吒市場、如今卻風光不再的案例，感嘆「有些產業過去了，就很難再回來」。

2025-08-12 13:03
緯創林憲銘談關稅　「像飛機遇小亂流顛簸改變不大」

緯創林憲銘談關稅　「像飛機遇小亂流顛簸改變不大」

台灣對等關稅暫定20%，台灣將爭取更合理稅率且不疊加。代工廠緯創董事長林憲銘今天把關稅比喻為飛機遇到的「小亂流」，稍微顛簸一下，但改變不大，雖然有些不可預測，多少還是有點邏輯，可以順著對方邏輯思考，找出對台灣最有利之處。

2025-08-12 11:35
關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

關稅疊加20%！勞長洪申翰：衝擊4.2萬勞工　含減班休息或失業

針對美國對等關稅的衝擊，繼昨日行政院記者會說明後，勞動部長洪申翰今（12）日在臉書上發聲提出4點補充， 他說，4月公布「原稅率＋32%」的對等關稅已下修至8月的「原稅率＋20%」，因此受影響勞工的人數也從4月評估的潛在12萬人，降至目前潛在4.2萬人。

2025-08-12 13:21
元大金今除權每股配股0.3元　填息比率43％

元大金今除權每股配股0.3元　填息比率43％

元大金（2885）於今（12）日除權，每股配發股票0.3元，昨（11）日收盤價33.2元，除權參考價32.23元，今日股價雖然一度小跌，之後就立即翻紅，最高來到32.65元，填權比率約43%，到11點半左右，成交量約1萬多張。

2025-08-12 11:30
快訊／台積電Q2配息5元　董事會核准資本支出6198億元

快訊／台積電Q2配息5元　董事會核准資本支出6198億元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，除了核准配發 2025 年第二季之每股現金股利 5.0 元，訂除息交易日為 2025 年 12 月 11 日外，也核准資本預算約美金 206 億 5,750 萬元（約合新台幣6198.38億元），用於先進製程、封裝及廠房興建。

2025-08-12 17:43
合正決議減資15%強化財務結構　加速北美重電市場佈局

合正決議減資15%強化財務結構　加速北美重電市場佈局

合正科技（5381）於今日董事會決議，擬依公司法第168條規定辦理減資彌補虧損，並提請114年股東臨時會討論。此舉旨在強化財務結構，提升資本運用效率，並配合未來營運策略發展，為長期穩健經營奠定基礎。

2025-08-12 17:15

讀者迴響

熱門新聞

18人信用卡遭盜刷688萬　銀行挨罰1200萬

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

關稅疊加20%！工總喊話40年來最慘烈　 提「救急3支箭」

一表看懂13家金控前7月獲利　富邦金EPS 4.29元居冠

追討160億股利... 張國煒最快「這時間」拿到

散裝船運大利多！　川普要求中國採購美黃豆提高４倍

鴻準啟動美國製造計畫　股價放量攻漲停

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366