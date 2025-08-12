同心共願、瀟灑前行！易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場

▲易發集團同仁於中原文創園區13倉參與模範員工表揚儀式。（圖／易發精機提供，以下同）

致力於高科技產業製程自動化設備開發的易發集團，於8/8(五)在桃園市中原文創園區盛大舉行37週年廠慶暨家庭日活動。易發精機自1988年創立以來，秉持著「創新為本、智啟未來、攜手共贏、成就卓越」的企業使命，已走過三十七個年頭。本次廠慶以「One Heart One Mission- March On!Smiling!」為主題，邀請集團旗下易發精機、東野精機與日福精工全體員工及其眷屬，為公司慶生，也祝在場所有的爸爸們父親節快樂！

創新引領智慧未來，集團成員各司其職

易發集團深耕半導體、光電、生醫及綠能等高科技領域，以技術創新為核心競爭力。易發精機專注於自主品牌（OBM）研發與原始設計製造（ODM），為客戶提供高度客製化的設備解決方案，協助客戶提升產能、優化流程並實現智慧製造升級。東野精機則著重於設備代工（OEM）與模組化零組件製造，供應高品質的鋁擠型框架、精密加工件等；日福精工則專精於精密加工與工程塑膠製造，為產業提供高強度耐熱的CNC零件。集團各成員各司其職，共同構築完整的智能設備產業價值鏈，展現堅實的研發與製造實力。

▲易發集團羅文進董事長（中）與日福精工模範員工得獎同仁合影。

感謝同仁辛勤付出，致敬背後家庭支持

易發集團羅文進董事長致詞時，除了感謝全體員工的辛勤付出，更特別向員工眷屬們致上最深的謝意。他表示：「今天是8月8號父親節，父親是一個不太說話、卻把愛藏在行動裡的角色；是一個不喊苦、卻始終撐起整個家的角色。而這種精神，也深深體現在我們每一位夥伴身上：不聲張、不張揚，但每天都盡心盡力、勇敢前行。一家企業的成功，從來不是一個人的功勞，而是背後每一個家庭的支持與成全。所以今天，我不只要感謝每位同仁，我更要感謝你們的家人，謝謝你們長年以來的體諒、包容與陪伴！」桃園市政府經濟發展局張誠局長也特別代表張善政市長出席致詞，祝賀易發創立37週年。

▲「水果奶奶唱跳秀」讓台下的小朋友們目不轉睛。

溫馨廠慶家庭日，豐富活動凝聚人心

今年的廠慶暨家庭日選在充滿文創氛圍的中原文創園區舉辦，現場規劃了豐富多元的活動內容，為員工及眷屬打造一場難忘的家庭盛會。從下午4點開始報到，員工們領取活動專屬紀念品，參加模範員工表揚儀式後，便可自由參與各項精彩節目。活動包含令人期待的「Live Band」樂團表演、「雙人特技」，及深受小朋友喜愛的「水果奶奶唱跳秀」與「兒童劇團」外，更有充滿歡笑聲的各類闖關互動遊戲。

▲易發精機同仁與家人一起專心進行「彩色鹽沙創作」。

此外，活動還設置了手作體驗坊，如結合環保與實驗精神的「彩色鹽沙創作」，以及充滿童趣的「輕黏土冰箱磁鐵」DIY，讓員工與家人共同發揮創意，留下美好回憶。此外，現場還有多達十數台美食餐車提供各式佳餚，讓大家在歡樂氛圍中大快朵頤。

▲東野精機同仁大快朵頤、開懷同樂。

表揚年度模範員工，傳承企業核心價值

除了家庭日活動，易發集團也特別在廠慶中表揚年度模範員工，分別頒發「創新獎」、「進取獎」、「求實獎」及「奉獻獎」，以表彰在不同領域表現傑出的同仁。易發精機、東野精機與日福精工共24位獲獎者不僅在工作中展現卓越的專業技能，更將易發集團的核心價值「創新、進取、求實、奉獻」融入生活。

透過舉辦廠慶及家庭日活動，易發集團不僅慶祝企業創立37週年，更希望能進一步凝聚團隊向心力與強化合作精神。易發集團相信，企業的成長不僅依賴於技術的創新，更仰賴於人的價值與彼此的攜手合作，未來易發將繼續與所有同仁及家人一起努力，共創更美好的明天。