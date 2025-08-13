26萬股民喜迎！00918填息　掛牌來第6次達陣

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國7月核心CPI年增3.1%，高於6月2.9%，提高聯準會降息的預期，美股四大指數全面收紅，尤其標普、那指創下歷史新高，今（13）日台股高點來到24406點，大華優利高填息30（00918）盤中上漲觸及22.59元，順利填息，根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9次，當中成功填息6次。

00918掛牌以來共除息9次，2024年以來每季配息金額維持在0.7元以上，並且成功填息6次，填息能力造就亮眼的總報酬率表現，統計至2025/8/11，近2年含息報酬率達42.49%。

00918經理人郭修誠指出，00918的追蹤指數篩選流程中，除了鎖定優質配息標的之外，更是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，布局於同時具備穩定現金股利和價差潛力的成分股，從總報酬表現便可證明。

就近期表現來看，郭修誠表示，00918多檔成分股在除息之後，皆能快速回補，助攻00918順利完成填息。以第二大成分股鴻海(2317)為例，於7月2日除息之後，7月18日即順利填息，自對等關稅4月低點以來，隨不確定性干擾降低，股價更反彈超過75%。此外，AI供應鏈相關成分股，如京元電(2449)、漢唐(2404)也在AI熱潮下強勢填息；金融核心持股，如富邦金(2881)、中信金(2891)則提供相對穩定息收支撐。

高股息ETF是廣受台灣投資人喜愛的理財工具，郭修誠建議投資人，在挑選高股息ETF時，除了重視現金流表現之外，更要關注高股息ETF的含息報酬率表現，避免陷入領息賠價差的窘境。00918將高填息因子納入選股機制，不僅能穩定配息，持續穩健的填息表現，更為投資人創造長期資本成長的機會。

