中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

▲中華資安今日舉行上市前業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

資安服務廠中華資安（7765）今日舉行上市前業績發表會，中華資安2025年上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，營收達新台幣9.8億元，年增14%，稅後每股盈餘（EPS）達6.01元，年增12%。憑藉在資安領域的深厚技術實力，公司歷年來營收獲利持續穩健成長，結合自有產品研發與海外市場拓展的雙引擎驅動，中華資安也預計於今年第三季正式掛牌上市。

中華資安總經理洪進福表示，公司三大業務支柱「上網資安服務」、「資安專業服務」與「資安商品銷售」上半年同步成長，其中，包含長期合約在內的「持續性營收」占比已達52%，這些持續性營收也是高毛利相對較高的營收，為公司提供了穩健成長的營運基礎。

中華資安表示，公司核心競爭力來自其頂尖的技術實力，以及不可取代性，擁有超過270位以上資安技術專家，掌握上網資安關鍵地位與核心技術，提供上網資安、資安檢測、監控、應變與顧問諮詢等專業服務，客群涵蓋個人、家庭、金融、科技製造、醫療、政府機關等。在政府的資安服務採購市場，中華資安是全國唯一連續六年獲得行政院資安共契服務廠商評鑑中，全數五項服務均獲「A級」最高評價的廠商；也是連續五年獲國際顧問公司Frost & Sullivan評選為「臺灣最佳資安服務公司」，技術與服務品質深獲信賴。

為追求規模化及國際化，中華資安積極投入自有產品研發與海外市場拓展。自有產品如SecuTex網路與端點軟體系列、CypherCom硬體式端對端加密通訊系統、資安眼Horuseyes資安曝險評級服務等，上半年營收年增33%，成長動能逐漸展開；同時，海外市場佈局已觸及亞、美、歐、非四大洲，上半年營收大幅成長250%，為邁向國際級資安公司奠定穩固基石。

目前，中華資安持續投入AI技術創新，拓展工控資安應用場域，提供雲端資安服務、AI應用的資安解決方案，也針對無人機與低軌衛星等新興領域的資安研發解決方案，目標是從台灣邁向國際級的資安服務與產品公司。公司上市申請案已於今年5月獲證交所通過，預計在第三季掛牌。

