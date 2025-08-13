ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

▲▼中華資安今日舉行上市前業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

▲中華資安今日舉行上市前業績發表會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

資安服務廠中華資安（7765）今日舉行上市前業績發表會，中華資安2025年上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，營收達新台幣9.8億元，年增14%，稅後每股盈餘（EPS）達6.01元，年增12%。憑藉在資安領域的深厚技術實力，公司歷年來營收獲利持續穩健成長，結合自有產品研發與海外市場拓展的雙引擎驅動，中華資安也預計於今年第三季正式掛牌上市。

中華資安總經理洪進福表示，公司三大業務支柱「上網資安服務」、「資安專業服務」與「資安商品銷售」上半年同步成長，其中，包含長期合約在內的「持續性營收」占比已達52%，這些持續性營收也是高毛利相對較高的營收，為公司提供了穩健成長的營運基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華資安表示，公司核心競爭力來自其頂尖的技術實力，以及不可取代性，擁有超過270位以上資安技術專家，掌握上網資安關鍵地位與核心技術，提供上網資安、資安檢測、監控、應變與顧問諮詢等專業服務，客群涵蓋個人、家庭、金融、科技製造、醫療、政府機關等。在政府的資安服務採購市場，中華資安是全國唯一連續六年獲得行政院資安共契服務廠商評鑑中，全數五項服務均獲「A級」最高評價的廠商；也是連續五年獲國際顧問公司Frost & Sullivan評選為「臺灣最佳資安服務公司」，技術與服務品質深獲信賴。

為追求規模化及國際化，中華資安積極投入自有產品研發與海外市場拓展。自有產品如SecuTex網路與端點軟體系列、CypherCom硬體式端對端加密通訊系統、資安眼Horuseyes資安曝險評級服務等，上半年營收年增33%，成長動能逐漸展開；同時，海外市場佈局已觸及亞、美、歐、非四大洲，上半年營收大幅成長250%，為邁向國際級資安公司奠定穩固基石。

目前，中華資安持續投入AI技術創新，拓展工控資安應用場域，提供雲端資安服務、AI應用的資安解決方案，也針對無人機與低軌衛星等新興領域的資安研發解決方案，目標是從台灣邁向國際級的資安服務與產品公司。公司上市申請案已於今年5月獲證交所通過，預計在第三季掛牌。
 

關鍵字： 中華資安

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

推薦閱讀

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

森崴能源（6806）今（13）日舉行重大訊息記者會，表示因子公司富崴能源與台電離岸風電二期追加工程款項，目前已經與台電進入爭議協商程序，目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴卻已支付廠商534.5億元，墊款金額高達近200億元，在未定案前，先以損失認列，以致今年上半年帳上虧損44.3億元，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

2025-08-13 15:51
威剛無懼台幣升值逆勢「匯兌收益」　Q2 EPS達2.75元

威剛無懼台幣升值逆勢「匯兌收益」　Q2 EPS達2.75元

受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，記憶體模組領導品牌威剛科技（3260）第二季獲利指標三率三升、營業淨利季增1.9倍，且不受台幣強勢升值影響，匯兌逆勢獲利，繳出稅前淨利季增逾7成及每股盈餘2.75元的績效。累計上半年歸屬母公司淨利達14.05億元，每股盈餘4.49元。

2025-08-13 14:56
高息ETF「防超配規範」遭過度解讀！　金管會滅火：沒有打壓

高息ETF「防超配規範」遭過度解讀！　金管會滅火：沒有打壓

近期網路傳言金管會發布新規範限制高股息ETF配息引發市場熱議，金管會今（13）日澄清現行規範係為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源的管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，亦非打壓高股息ETF發展的新規範。

2025-08-13 14:12
271萬人關注！8月台股ETF除息旺日到　一表看近月漲幅前10名

271萬人關注！8月台股ETF除息旺日到　一表看近月漲幅前10名

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據CMONEY以及各投信官網資料顯示，8月份除息在下周一（18）日檔數最多高達18檔，總受益人數高達271萬5621人，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日都是在本周五的8月15日。

2025-08-13 11:37
26萬股民喜迎！00918填息　掛牌來第6次達陣

26萬股民喜迎！00918填息　掛牌來第6次達陣

美國7月核心CPI年增3.1%，高於6月2.9%，提高聯準會降息的預期，美股四大指數全面收紅，尤其標普、那指創下歷史新高，今（13）日台股高點來到24406點，大華優利高填息30（00918）盤中上漲觸及22.59元，順利填息，根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9次，當中成功填息6次。

2025-08-13 14:24
楊柳登陸！全台逾8.7萬戶曾停電　台東、桃園超過2萬戶待修

楊柳登陸！全台逾8.7萬戶曾停電　台東、桃園超過2萬戶待修

楊柳颱風登陸後大規模停電災情出現，台電統計，至今（13）日下午2點為止，全台已有8萬7465戶停電，其中仍有6萬65166戶待修，台東縣、桃園市皆有逾2萬戶尚未復電搶修中。

2025-08-13 14:26
經長「讓利說」惹議　中鋼澄清：銷售制度助中下游共度難關

經長「讓利說」惹議　中鋼澄清：銷售制度助中下游共度難關

經濟部長郭智輝日前提出中鋼讓利中下游業者，作為關稅衝擊因應措施之一；中鋼今天表示，將會依據既有銷售制度，提供多元配套措施，以協助中下游企業共度難關、互利雙贏。

2025-08-13 14:15
台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

美國通膨數據提振市場對聯準會9月降息的期待，加上美中關稅戰休兵延長90天，激勵昨（12）日國際股市表現，NASDAQ等11個國際股市指數創下新高，台股今（13）日盤中最高漲逾248.58點來到24406.94點，距離新高近在咫尺，隨後漲勢急速收斂，近午盤漲點只剩13.83點，投信法人表示，台股短期挑戰24000～24400點套牢區，進出需要更加謹慎。

2025-08-13 11:52
快訊／台積電再創新天價！　攻上1200元關卡「市值衝破31兆元」

快訊／台積電再創新天價！　攻上1200元關卡「市值衝破31兆元」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（13）日強勢攻上1200元整數關卡，再次改寫歷史新天價，市值也同步飆升至約31.12兆元，再度刷新台股單一企業市值紀錄，穩坐權值王寶座。

2025-08-13 11:19
華南金、合庫金除息秀登場　平盤震盪緩填

華南金、合庫金除息秀登場　平盤震盪緩填

華南金（2880）、合庫金（5880）兩家官股金控同步於今（13）日除權息，股價都在平盤附近震盪，呈現緩填格局。

2025-08-13 11:00

讀者迴響

熱門新聞

這檔ETF「乾淨月配」突圍高股息淘汰賽　法人：存股族首選

即／中國恒大將掰了！確定除牌下市

易發集團37週年廠慶暨家庭日溫馨登場

台積電宣布　將在2年內結束6吋晶圓生產

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

快訊／台積電再創新天價！　攻上1200元關卡「市值衝破31兆元」

78.8萬股東注意！台新新光金今除息　填息逾3成

18人信用卡遭盜刷688萬　銀行挨罰1200萬

森崴認列追加款！上半年虧虧44億　子公司代墊200億待與台電協商

2025高股息ETF配息異動一次看懂！

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366