想領高息紅包？債券ETF超級除息周將啟　12檔年化配息率衝破6%

財經中心／綜合報導

債券ETF下周將迎來超級除息周！最大亮點是復華20年美債（00768B），成立六年來首次配息便以年化配息率9.8%奪下本月配息王，成為市場超級黑馬；第二名則是第一金優選非投債（00981B），年化配息率9.6%緊隨其後，其餘如群益優選非投等債（00953B）等10檔，年化配息率皆超過6%，表現亦亮眼。

CMoney資料顯示，8月共有45檔債券ETF除息，其中群益優選非投等債（00953B）、新光BBB投等債20+（00970B）已率先於月初完成除息，其餘將自8月15日起接力上場。

其中，復華20年美債（00768B）本季每單位配息1.24元、年化配息率高達9.8%，不僅打破美債ETF紀錄，更一舉登上8月配息率榜首。自宣布由不配息改為季配息後，該檔ETF買氣急速升溫，上週（8/4～8/8）在債券ETF普遍淨贖回的情況下，逆勢吸金17.6億元，穩居美債ETF與全體債券ETF雙料冠軍。

00768B長年累積的龐大債息，是首配息便繳出近一成年化配息率的關鍵，加上首配息的話題效應，成功引爆市場申購熱潮。投資人若要參與此次配息，須於8月18日前持有或買進，8月19日除息，9月12日即可領取首發高配息紅包。

年化配息率排名第二的是第一金優選非投債（00981B），採月配息，本月配息0.072元、年化配息率9.6%，投資人須於8月19日前持有或買進，8月20日除息、9月11日發放配息。

八月配息率前十強中的債券ETF，還包括群益優選非投等債（00953B）、國泰A級醫療債（00799B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）、台新特選IG債10+（00980B）、兆豐US優選投等債（00957B）、群益投等新興公債（00756B）及FT投資級債20+（00982B），年化配息率介於6%至7.8%。

法人指出，隨著市場對美國聯準會降息預期升溫，債券價格回穩，加上除息行情帶動，債券ETF的收益率對追求穩定現金流的投資人更具吸引力。

