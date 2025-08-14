快訊／台股收盤大跌131.92點　台積電跌25元至1175

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌131.92點，以24238.1點作收，跌幅0.54％，成交量4735.32億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌111.52點開出，指數開低走低，盤中最高達24389.51點，最低24198.88點，終場收在24238.1點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1175元，跌幅2.08％；鴻海（2317）上漲1元至199.5元；聯發科（2454）上漲20元至1390元；廣達（2382）下跌1元來到270.5元；長榮（2603）上漲2元至199元。

今天漲幅前5名個股為大豐電（6184）上漲5.1元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.6元，漲幅10％；柏承（6141）上漲1.3元，漲幅10％；昇貿（3305）上漲8.4元，漲幅9.96％；達興材料（5234）上漲25元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為永崴投控（3712）下跌4.8元，跌幅10％；安馳（3528）下跌8.7元，跌幅9.98％；森崴能源（6806）下跌7.9元，跌幅9.92％；正崴（2392）下跌4.8元，跌幅8.54％；和碩（4938）下跌6元，跌幅7.69％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大豐電（6184） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 光罩（2338） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％ 柏承（6141） 14.3 ▲1.3 ▲10.0％ 昇貿（3305） 92.7 ▲8.4 ▲9.96％ 達興材料（5234） 277.0 ▲25.0 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 永崴投控（3712） 43.2 ▼4.8 ▼10.0％ 安馳（3528） 78.5 ▼8.7 ▼9.98％ 森崴能源（6806） 71.7 ▼7.9 ▼9.92％ 正崴（2392） 51.4 ▼4.8 ▼8.54％ 和碩（4938） 72.0 ▼6.0 ▼7.69％

資料來源：證交所