快訊／台股收盤大跌131.92點　台積電跌25元至1175

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌131.92點，以24238.1點作收，跌幅0.54％，成交量4735.32億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌111.52點開出，指數開低走低，盤中最高達24389.51點，最低24198.88點，終場收在24238.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1175元，跌幅2.08％；鴻海（2317）上漲1元至199.5元；聯發科（2454）上漲20元至1390元；廣達（2382）下跌1元來到270.5元；長榮（2603）上漲2元至199元。
今天漲幅前5名個股為大豐電（6184）上漲5.1元，漲幅10％；光罩（2338）上漲3.6元，漲幅10％；柏承（6141）上漲1.3元，漲幅10％；昇貿（3305）上漲8.4元，漲幅9.96％；達興材料（5234）上漲25元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為永崴投控（3712）下跌4.8元，跌幅10％；安馳（3528）下跌8.7元，跌幅9.98％；森崴能源（6806）下跌7.9元，跌幅9.92％；正崴（2392）下跌4.8元，跌幅8.54％；和碩（4938）下跌6元，跌幅7.69％。
資料來源：證交所
