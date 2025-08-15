快訊／台積電持平至1175　台股上漲逾80點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（15日）以24266.23點開出，指數上漲28.13點，漲幅0.12％，隨後指數漲勢小幅增加至上漲逾80點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1175元；鴻海（2317）上漲5.5元至205元；聯發科（2454）上漲5元至1395元；廣達（2382）上漲1.5元來到272元；長榮（2603）維持平盤至199元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌11.01點或0.02％，收在44911.26點；標準普爾500指數上漲1.96點或0.03％，收6468.54點；那斯達克指數下跌2.47點或0.01％，收在21710.67點；費城半導體指數下跌7.12點或0.12％，收5885.49點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44911.26
|▼11.01
|▼0.02%
|S&P500
|6468.54
|▲1.96
|▲0.03%
|NASDAQ
|21710.67
|▼2.47
|▼0.01%
|費城半導體指數
|5885.49
|▼7.12
|▼0.12%
資料來源：證交所
讀者迴響