快訊／台積電持平至1175　台股上漲逾80點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（15日）以24266.23點開出，指數上漲28.13點，漲幅0.12％，隨後指數漲勢小幅增加至上漲逾80點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1175元；鴻海（2317）上漲5.5元至205元；聯發科（2454）上漲5元至1395元；廣達（2382）上漲1.5元來到272元；長榮（2603）維持平盤至199元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌11.01點或0.02％，收在44911.26點；標準普爾500指數上漲1.96點或0.03％，收6468.54點；那斯達克指數下跌2.47點或0.01％，收在21710.67點；費城半導體指數下跌7.12點或0.12％，收5885.49點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44911.26 ▼11.01 ▼0.02% S&P500 6468.54 ▲1.96 ▲0.03% NASDAQ 21710.67 ▼2.47 ▼0.01% 費城半導體指數 5885.49 ▼7.12 ▼0.12%

資料來源：證交所