永慶加盟四品牌宜蘭經管會攜手創世基金會羅東分院　關懷植物人家庭

▲永慶加盟四品牌宜蘭經管會攜手創世基金會羅東分院，在7/26舉行健走活動，吸引超過400人參與。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了喚起社會大眾對弱勢植物人的關注，永慶房產集團加盟四品牌宜蘭區經管會攜手創世基金會羅東分院，於7/26舉行《步步為愛 永續同行》健走活動，號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌同仁報名響應，還邀請民眾用腳走出愛的力量，成為植物人家庭的溫暖後盾，共計吸引超過400人參與。

《步步為愛 永續同行》健走活動在宜蘭市羅東運動公園舉行，全程4公里，沿途設置6個闖關活動，完成所有關卡的民眾，可兌換包括野餐墊、環保提袋及沐浴乳等精美禮物。且當日還有精彩的摸彩活動，創世基金會羅東分院準備百樣好禮，讓參與民眾滿載而歸家，最大獎是「村却國際溫泉酒店4人房住宿券」，將抽出兩名幸運得主！活動結餘款也全數用於創世基金會羅東分院植物人安養服務經費，減輕他們的照顧壓力以及經濟負擔。

▲永慶加盟四品牌同仁們設置補水站，陪伴民眾一同完成4公里路程。

健走活動當天貴賓雲集，包含宜蘭縣代理縣長、羅東鎮公所、立法委員陳俊宇、宜蘭縣議員沈志弘、宜蘭縣議員黃惠慈、宜蘭縣議員陳鴻禧皆派出代表共同為公益發聲。活動吸引超過400人參與，近8成來自永慶四品牌夥伴的熱情響應，沿途與民眾一同完成4公里路程，不僅運動健身，更喚起社會大眾對植物人照護的關注。除了參與健走外，永慶加盟四牌宜蘭區經管會還贊助活動帳篷及捐贈照護植物人安養經費，共計18萬元。

▲創世基金會羅東分院院長劉佩晶頒發感謝狀，由永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會長張志豪(圖左)代表受贈。

永慶房產集團宜蘭區四品牌經管會長張志豪分享，我們長年投入公益、回饋在地，創世基金會羅東分院是合作多年夥伴、默契十足。所以過去一年多的籌備期間，經管會幹部們全心投入、積極尋找贊助資源，希望能幫助更多植物人家庭，還協助搭建活動帳篷，讓健走活動更加圓滿。未來將持續集結四品牌力量，幫助需要幫助的人，並邀請更多企業與民眾加入，為地方灌注溫暖的力量。

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，也號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以實際行動回饋社會，積極落實企業社會責任，傳遞正面能量給台灣社會。

