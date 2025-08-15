台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

▲南亞董事長吳嘉昭接任集團總裁。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

台塑企業王永慶、王永在二位創辦人為達到企業永續發展，所有權、經營權分治精神，於2001年成立企業最高決策單位，由四大公司最高經營主管所組成之「行政中心」，以及創辦人未來得以繼續督導企業經營之「管理中心」，因此在「行政中心」經過5年運作成熟後，二位創辦人遂於2006年正式交棒，退居「管理中心」從旁督導協助，以確保企業的穩健經營。

為更進一步落實二位創辦人上述之理念，2017年二位創辦人家族成員王文淵、王瑞華、王文潮及王瑞瑜等4位委員退出「行政中心」，進入「管理中心」，「行政中心」成員則由台塑、南亞、台化、台塑石化四大公司及河靜鋼鐵公司最高專業經理人組成，而為使組織運作得以順利接軌，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁。

此一組織架構運作模式迄今達8年，已順利完成傳承接軌之階段性任務，因此「管理中心」王文淵主任委員不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞公司董事長吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

未來，「管理中心」將持續扮演台塑企業傳承二位創辦人督導企業經營及適時提供建言之角色，並與「行政中心」針對全球經濟及產業發展情勢，共同討論企業永續發展之策略、方向及中長期目標，確保企業與時俱進推動升級及轉型，謀致企業永續長青。

