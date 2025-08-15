台灣精品搶攻印度智慧製造市場　AI機器人、綠色技術成亮點

▲駐孟買台北經濟文化辦事處張均宇處長為活動敲鑼，宣告記者會正式開始。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣精品參加印度最大自動化展「Automation Expo India 2025」，連續第四年以強勢陣容展示臺灣在智慧製造領域的領先實力。今年展出主題為「Green Vision, Smart Manufacturing」，由22家企業展示超過44項創新解決方案，涵蓋AI機器人、工業電子、金屬加工、智慧控制與環保製程等技術，成功吸引印度買主與媒體矚目。

展覽於8月11日至14日在孟買Bombay Exhibition Centre登場，台灣精品館以融合科技與自然的設計理念，打造象徵永續的「永生樹」裝置，並展出高精密度之大型機械手臂，成為最吸睛的攤位之一。

展覽首日記者會由駐孟買台北經濟文化辦事處處長張均宇致詞，印度中小企業商會、 馬哈拉施特拉邦聯邦協會以及當地重量級企業與系統整合商均應邀出席，展現台印度雙邊業者高度合作意願。現場融合印度文化元素，以銅鑼聲與象神畫藝術表演為活動揭幕，更體現台印度之間深厚的文化與產業連結。

本屆印度自動化展台灣精品館亮點包含：

達明機器人(TM Robot)展示協作機器人於精密組裝與自動搬運的應用，具備高靈活性與安全性。

東佑達(TOYO)發表多軸平台與高精度線性模組，強化設備穩定性。

研華科技(Advantech)推出AI邊緣運算平台與IIoT整合方案，加速數位化轉型。

友通資訊(DFI)展出嵌入式工業主機板，支援智慧製造現場應用。

泓格科技(ICP DAS)以遠端監控模組建構彈性自動化架構。

在「Make in India」政策推動下，印度產業正加速智慧轉型。台灣企業以技術創新與靈活製造優勢，成為當地升級關鍵夥伴。展覽期間，除吸引Engineering Review、 Industrial Automation等主流媒體報導，也與印度中小企業商會、馬哈拉施特拉邦聯邦協會、 印度鋼鐵協會等公協會以及當地知名金屬加工企業 Parco Engineers深入洽談，充分展現台灣在工業領域的創新實力，備受印度媒體與產業界高度肯定與青睞。