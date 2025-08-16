巴菲特再出手！聯合健康股價「飆升13%」　創5年最佳單日漲幅

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

美國醫療保險巨頭聯合健康集團（UnitedHealth Group, UNH）受到「股神」巴菲特（Warren Buffett）增持消息激勵，股價15日飆升超過13%，創下五年來單日最大漲幅。巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）投資公司在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中披露，持有聯合健康約500萬股，價值約16億美元。此舉也提振了競爭對手保險公司股價，包括Molina Healthcare及Centene。

市場整體表現則呈現分化，受零售銷售報告影響，道瓊工業指數小幅上漲，而標普500與那斯達克則略有下跌。其他個股方面，Salesforce因受到D.A. Davidson上調評級以及行動投資者Starboard Value加碼而股價上漲；Intel則因市場傳出川普政府可能入股該晶片商而走高；應用材料（Applied Materials）及SanDisk則因財測低於預期分別下跌。Hims & Hers Health因聯邦貿易委員會調查其商業行為而股價下滑。

在商品與金融市場方面，油價與金價雙雙走低，10年期美債殖利率微升，而美元兌歐元、英鎊與日圓走弱。大部分主要加密貨幣亦呈下跌走勢，顯示市場在個股利好消息與整體經濟數據之間呈現震盪態勢。