巴菲特再出手！聯合健康股價「飆升13%」　創5年最佳單日漲幅

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

美國醫療保險巨頭聯合健康集團（UnitedHealth Group, UNH）受到「股神」巴菲特（Warren Buffett）增持消息激勵，股價15日飆升超過13%，創下五年來單日最大漲幅。巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）投資公司在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中披露，持有聯合健康約500萬股，價值約16億美元。此舉也提振了競爭對手保險公司股價，包括Molina Healthcare及Centene。

市場整體表現則呈現分化，受零售銷售報告影響，道瓊工業指數小幅上漲，而標普500與那斯達克則略有下跌。其他個股方面，Salesforce因受到D.A. Davidson上調評級以及行動投資者Starboard Value加碼而股價上漲；Intel則因市場傳出川普政府可能入股該晶片商而走高；應用材料（Applied Materials）及SanDisk則因財測低於預期分別下跌。Hims & Hers Health因聯邦貿易委員會調查其商業行為而股價下滑。

在商品與金融市場方面，油價與金價雙雙走低，10年期美債殖利率微升，而美元兌歐元、英鎊與日圓走弱。大部分主要加密貨幣亦呈下跌走勢，顯示市場在個股利好消息與整體經濟數據之間呈現震盪態勢。

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

南橫墜谷拒賠惹議　產壽險公會聲明「已獲理賠、報導非事實」

針對高雄5口墜谷案傳出「英勇爸救妻小殉命保險拒賠400萬」一事，產壽險公會今（15）日共同發出聲明稿指出，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，保險業並無因此不予理賠狀況，報導並非事實。

2025-08-15 17:54
史上新高！中信銀7月刷卡金額1260億稱王　玉山銀屈居第2

史上新高！中信銀7月刷卡金額1260億稱王　玉山銀屈居第2

台灣信用卡單月史上簽帳金額紀錄改寫！中信銀今（15）日公告7月信用卡消費金額將近1,260億元傲視金融圈，全年可望刷破兆元；玉山銀7月雖繳出破該行紀錄的1212億元，仍屈居第2。

2025-08-15 17:33
美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

美西線運價最低跌到1550美元、美東與歐洲都跌　SCFI跌3.94%

由於美國線貨量8月月減逾兩成，貨櫃船公司即使做了減併班，已經有兩家盟內與盟外船公司在今(15)日推出每大箱(40呎櫃)1550美元的特惠運價，低於多數公司所收的1700美元成本價，美東線運價自2700美元跌到2550-2600美元，歐洲線自2700美跌到2600美元。今(15)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌29.49點，跌幅1.98%，指數來到1460.19點。

2025-08-15 15:43
輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

輝達H20晶片出口中國代價驚人　15%營收稅金恐高達210億元

美國總統川普日前批准輝達（NVIDIA）H20晶片銷往中國大陸，但要求該公司須將15%的相關銷售額繳交給美國政府。外媒指出，這項政策得以通過，與執行長黃仁勳的積極遊說密切相關。雖然新稅金額龐大，但市場普遍認為對輝達整體業務衝擊有限。

2025-08-15 16:05
台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

台塑集團王文淵交棒　南亞董座吳嘉昭接任總裁

為了落實所有權與經營權分治精神，台塑企業成立「行政中心」、「管理中心」，2017年王永慶、王永在二名創辦人家族成員退出「行政中心」，進入「管理中心」，王文淵除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，此一組織架構運作模式迄今達8年，今（15）日王文淵宣布不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員南亞（1303）董事長吳嘉昭升任。

2025-08-15 15:54
鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海獲利前景佳收漲3.76%　3外資上修目標價最高上看272元

鴻海（2317）交出亮麗財報，今（15）日股價不僅衝破200元，終場上漲3.76%或7.5元、207元作收，外資法人在最新出爐的報告中維持原先「買進」或「加碼」評等，並調高目標價，調高後目標價240至272元之間。

2025-08-15 14:00
興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

興達電廠煤倉悶燒　台電：積極管控、今年未再發生

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電表示，自去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生，台電後續也將與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

2025-08-15 15:17
20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

20歲男爬電塔觸電引山林大火　台電：相關究責尚待調查確定

一名20歲謝姓男子為了想與芒草合影，爬上 新北市樹林區大同山登山步道，不僅慘燒成焦屍喪命，還引發山林大火，對於是否對該名肇事者進一步進行索賠，台電回應，相關究責尚待調查確定。

2025-08-15 14:32
蘇澳港發展波浪發電、打造綠能新樣板　10月有兩區辦理公開評選

蘇澳港發展波浪發電、打造綠能新樣板　10月有兩區辦理公開評選

為響應國家能源轉型政策，推動港區多元再生能源示範應用，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，劃設三處試驗區位(A、B、C)，每區位面積2.25公頃，目前C區已甄選出最優投資人，A、B區將於10月再度辦理公開評選。

2025-08-15 21:36
國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

國票證董事會流會　兆豐銀促請改善公司治理

兆豐銀為國票證券的法人股東，並指派一席法人代表董事參與其董事會運作及監督公司治理，兆豐銀指出，今（15）日未出席國票證券董事會，主要考量該次董事會擬提請討論之解任副董一案，因屬涉及董事自身利害關係之事項，依證券交易法及該所屬金控集團之規定，應先提請國票證券審計委員會審議，故該案提案程序顯與相關規範不符，恐有違法之虞。

2025-08-15 18:45

