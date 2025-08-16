飛日本只要2666元　旅遊達人曝「機票狂降價」2原因：台人改飛3地

▲許多人喜歡到日本旅遊。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本是台灣人最喜歡的國家，不少人一年就去玩了好幾趟，知名旅遊達人「布萊N」指出，今年下半年日本機票明顯「跳水」，沖繩來回機票只要2666元，比高鐵北高來回票還便宜，飛往東京也只要5000元，除了航線競爭激烈外，另一大原因是台灣人不再一窩蜂飛日本，而是分散到東南亞、歐洲、美西等長程航線。

知名旅遊達人「布萊N」在粉專發文，今年下半年開始，台日線幾個大點（東京、大阪、名古屋、沖繩）機票價格出現較大的降幅，以台北—東京線為例，廉航來回只要5000至7000元，傳統航空也落在1萬1到1萬4千元之間，幾乎成為常態價。

布萊N分析，其他航點雖然降幅不如熱門城市明顯，但整體趨勢仍持續往下走。布萊N提到，近年來不僅國籍航空加開日本航點，連東南亞多家廉航也利用「第五航權」積極搶進台日航線，但這兩三年，台灣人也不再集中湧向日本，而是分散到東南亞、歐洲、美西等地，在供給大於需求的情況下，價格就會跌了。

▲台灣人轉往其他地區旅遊。（圖／記者鄺郁庭攝）



布萊N本月6日才發文，查詢泰越捷航空班機時，發現11月20日14時45分從台北飛往沖繩，11月25日18時5分從沖繩回程，這趟來回機票竟只要2666元且含稅，讓他驚呼「夭壽喔！飛個日本3000元有找了，而且時間還蠻不錯的」，儘管促銷票價有含7KG手提行李，如果想來回含15公斤托運行李，最低也只要4462元。

事實上，旅遊達人「老田鬧著玩粉絲團」曾分享買便宜機票3招，趁航空公司促銷入手、善用機票搜尋引擎、選擇紅眼航班或二線城市。不過需要注意的是，機票可能不含託運行李，以及當地的季節可能不適合旅遊，例如想去菲律賓宿霧玩，但菲律賓在夏天也是颱風好發季節。