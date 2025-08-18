德翔海運預告上半年獲利年增逾220%　加訂4艘最看好的中型貨櫃船

▲德翔海運去年交了6艘7000箱級貨櫃船，對今年業績貢獻很大。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

股票在香港上市的我國德翔海運(02510.HK)，近日預告公司上半年歸屬母公司淨利潤約1.8億至2億美元，年增率高達220%-255%，有望奪得業界冠軍；另公司上周加碼訂造4艘5300箱(20呎櫃)中型貨櫃船，去年9月訂造的兩艘4300箱船舶訂單也升級為兩艘5300箱。目前中小型貨櫃船是市場看好度最高的船型。

今年上半年貨櫃船公司獲利多數呈現衰退現象，部分公司衰退嚴重，對於德翔獲利能兩倍增，業界高階分析，除了航線佈署得宜，該公司去年有6艘7000箱級貨櫃船交船，估計是公司業績大幅成長的主因之一。

德翔去年交的6艘7000箱貨櫃船，是其現有船舶中最大型的貨櫃船，目前還有兩艘在建造中，預計明年交船，在船隻未交齊前，公司靈活調度使用，其中兩艘以3年長租租給新加坡太平船務(PIL)，1艘與阿聯酋航運5000箱貨櫃船互換使用，阿航補給德翔差價，其餘三艘7000箱船目前分別佈署於印度、中東與澳洲航線。

對於上半年獲利大幅提升，德翔對外表示，主要由於整體平均運費上漲，與市場趨勢一致；及以較高租金租出的船舶數量增加，期內租船租金收入增加。

上周德翔在黃埔文沖造船，訂購4艘5300箱新船，每艘造價約6128萬美元，計劃在2028年6月至2028年12月之間交付。該公司去年9月在黃埔文沖訂購的兩艘4300箱貨櫃船，已升級為同系列的5300箱貨櫃船。

德翔目前有經營的船隊共40艘，建造中船舶11艘，預計明年有兩艘7000箱貨櫃船交船、2027年有3艘14,000箱貨櫃船交船、2028年有5艘5300箱貨櫃船交船、2029年有1艘5300箱貨櫃船交船。