台股創新高24檔千金股助威　00981A抓緊16檔伴飛

記者巫彩蓮／台北報導

自從川普宣布關稅8/1正式上路，隨即對設廠美國的半導體業者釋出關稅豁免利多消息，加上美國CPI數據表現優於預期，市場降息預期持續升溫，推升股市表現。台灣加權指數在利多消息加持下，一路震盪向上，一舉突破24000點，帶動台股千金股數量急遽增加。根據CMoney統計至8/14資料，台股千金股數量高達24檔。翻開統一台股增長主動式（00981A）的持股明細，共納入16檔千金股，涵蓋股王信驊（5274）、重返4,000元大關的股后世芯-KY（3661），以及新千金奇鋐（3017）、智邦（2345）、精測（6510）等。

00981A的六成投資組合從市值前300大個股中精選，其餘四成則深入發掘具創新技術優勢的新興企業，手握台灣16檔千金股。

當前大型高價股因AI利多強勢飆升，一張動輒數十萬至數百萬，讓投資人望而卻步。00981A於5月成立時淨值10元，5/27掛牌，8/14淨值13元。投資人可以在台股市場直接買賣，一張1萬3千元就能成為16檔千金股的股東，是除了零股交易外的新選擇。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

