滙豐引進美元環球貨幣基金　助攻客戶靈活運用資產

▲滙豐引進美元環球貨幣基金。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來，美元貶值幅度顯著，上半年美元指數跌幅超過10%，許多投資人擔心獲利了結後，贖回的美元資產無處可放；為此，滙豐(台灣)銀行與滙豐投信攜手引進「滙豐環球貨幣基金」美元級別，提供客戶一個理想的資金停泊選項。

滙豐投信表示，目前台灣市場上核備可銷售的美元貨幣市場基金共有9檔，主要投資組合係分散持有美國國庫券、銀行定期存單、銀行存款等，大都屬於風險較低、流動性較高及具相當程度的資產穩定性產品。其中最大的投資特性包括資金彈性運用及具賦稅優勢，不受資金門檻限制，能隨時申購和贖回，大幅提升資金調度的便利性與靈活性。此外，因基金的報酬屬於海外所得，而海外所得有相對高額的免稅額，因此在稅賦上更具優勢。

滙豐投信表示，滙豐投資管理擁有龐大且專精的投資團隊，匯聚國際視野與成熟及新興市場的地方智慧，為投資人掌握全球投資機會。目前轄下流動性投資團隊資產管理總額達1,720億美元，全球共有超過40位分析師及18位投資專家，擁有業界最大、資歷最豐富的信用平台之一，並於全球管理10種貨幣，擁有11個營運據點，進一步可協助在地投資人駕馭環球市場脈動，制定穩健的投資策略，應對瞬息萬變的投資環境。

