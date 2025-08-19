快訊／台股漲68點刷24551新高　台積電漲5元至1185

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（19日）以24493.92點開出，指數上漲11.4點，漲幅0.05％。隨後因台積電（2330）漲勢稍微加大，指數漲68.9點至24551.42點，再刷新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1180元，隨後漲5元至1185元；鴻海（2317）維持平盤至210元；聯發科（2454）上漲5元至1415元；廣達（2382）下跌1.5元來到267.5元；長榮（2603）下跌0.5元至197元。

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌34.3點或0.08％，收在44911.82點；標準普爾500指數下跌0.65點或0.01％，收6449.15點；那斯達克指數上漲6.79點或0.03％，收在21629.77點；費城半導體指數上漲23.57點或0.41％，收5776.31點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44911.82 ▼34.3 ▼0.08% S&P500 6449.15 ▼0.65 ▼0.01% NASDAQ 21629.77 ▲6.79 ▲0.03% 費城半導體指數 5776.31 ▲23.57 ▲0.41%

資料來源：證交所