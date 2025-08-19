GB200／300機櫃出貨爆衝　美系外資按讚3台廠有看頭

▲輝達創辦人黃仁勳日前參觀鴻海COMPUTEX攤位，受到鴻海董事長劉揚偉的熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

隨著NVIDIA新一代Blackwell架構AI晶片（GB200／GB300）推進應用，美系外資大幅上調AI機櫃出貨預期，預估2025年出貨量可望達到3.4萬台，較原先預估成長超過一成。其中，台灣三大ODM廠鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）備受青睞，鴻海更被視為最大贏家。

鴻海今（19）日股價衝上212元波段高點後小幅拉回平盤震盪，唯漲跌幅不到0.5%；廣達早盤報每股268元，跌幅0.37%；緯創小漲0.43%至117元。

美系外資在最新報告中指出，基於ODM廠最新財報與指引，AI機櫃出貨動能遠超預期。特別是鴻海（2317）預期其AI伺服器機櫃在第三季出貨量將季增300%，第四季還會進一步成長，帶動整體市場樂觀情緒。報告將鴻海2025年出貨預估上調至19,500台，占整體市場約57%的市佔率。

報告指出，第三季整體GB200／300機櫃出貨量將達11,600台，較原預估的10,000至11,000台明顯上調。第四季在GB300機型放量、客戶需求遞延至年底的情況下，預估出貨將進一步攀升至15,700台。其中，GB300出貨估達4,500台，占比約13%。

美系外資亦首度針對2026年初步展望，指出即使NVIDIA明年晶片產量持平，但若考慮現有庫存延續影響，市場仍有潛力組裝逾6萬台AI機櫃，長期需求無虞。

在台廠表現方面，報告明確點名三大ODM的投資偏好順序為：鴻海、緯創、 廣達。

其中鴻海以強勁的出貨動能與市場市佔率成為最大亮點；緯創則在產能調整後預期第四季將重啟出貨動能；廣達則因GB300出貨時程集中於第四季，後勢同樣可期。