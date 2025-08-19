美食-KY推8款月餅禮盒搶中秋商機　 估今年銷量4.1萬盒、銷售額2400萬元

▲85℃今日宣布推出8款中秋禮盒。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中秋將至，各大廠商已開始準備搶中秋商機，85℃母公司美食-KY（2723）備戰今年中秋，今日宣布推出8款中秋禮盒，也預估今年中秋銷售業績目標為4.1萬盒，銷售額2400萬元，相比去年，微增1%。

美食-KY行銷副總鐘靜如今日針對近日原物料市況表示，主力商品中，蛋黃酥的原物料以豆沙餡漲幅最大，較去年增加近6%，奶油兩年以來，也大漲3成，不過雖然雞蛋也漲3成，但因為蛋黃酥主要使用的是鴨蛋，而鴨蛋的價格大致和去年持平，因此影響較小。

85℃今年推出8款禮盒包括「流光逐月禮盒」、「金月歡聚禮盒」、「眾星拱月禮盒」、「星鑽蛋黃酥禮盒」、「岩燒豬肉條禮盒」、「流光逐月(素)禮盒」、「鳳梨酥禮盒」、「經典咖啡蛋捲禮盒」，除了去年熱銷菠蘿芋泥麻糬流芯、焦糖光澤餅皮的星鑽蛋黃酥，今年特地將紅茶融入蛋黃酥中，推出全新口味體驗「星鑽紅茶蛋黃酥」，另外還有金月沙酥、芋泥鹹金沙酥等口味，禮盒外觀設計突破傳統中秋氛圍，今年採用流動線條呈現出現代科技感，顛覆傳統印象。

85℃也表示，8/19起至10/6，門市預購指定禮盒85折，另外9/3~10/2貼心上線可選擇85 Cafe APP禮盒跨店取轉贈，不受地域限制，線上購買中秋禮盒兌換券，透過社群軟體轉贈親友，受贈者就可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨，還有LINE禮物也能買到85℃「金月歡聚禮盒」、「星鑽蛋黃酥禮盒」、「鳳梨酥禮盒」提供給民眾自用或轉贈都相當便利。

美食-KY 7月營收13.9億元，受到台幣升值干擾，年減6.21%；累計1至7月營收為108.43億元，年增0.25%。