美國「補貼換入股」台積電跌25元至1160　台股跌277點力守2萬4

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（20日）以24309.27點開出，指數下跌44.23點，跌幅0.18％。隨後因台積電跌幅擴大，指數跌逾277.74點，跌至24075.76點，力守24000點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1165元，跌幅1.69％，隨後跌勢擴大，下跌25元至1160元；鴻海（2317）下跌2元至206元；聯發科（2454）下跌10元至1380元；廣達（2382）下跌1.5元來到266.5元；長榮（2603）維持平盤至194.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲10.45點或0.02％，收在44922.27點；標準普爾500指數下跌37.78點或0.59％，收6411.37點；那斯達克指數下跌314.82點或1.46％，收在21314.95點；費城半導體指數下跌104.8點或1.81％，收5671.51點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44922.27 ▲10.45 ▲0.02% S&P500 6411.37 ▼37.78 ▼0.59% NASDAQ 21314.95 ▼314.82 ▼1.46% 費城半導體指數 5671.51 ▼104.8 ▼1.81%

