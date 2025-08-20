堅持買3檔股票！台股「近1年漲18%」老爸卻賠慘　理財部落客苦笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台股今雖慘跌，不過近一年來大盤漲幅超過18%。理財粉專「喬王的投資理財筆記」昨（19）日苦笑表示，當台股指數創新高之下，老爸卻賠了快30%，「如果考量未來要追趕回這些損失，並達到市場平均表現的難度，我爸的投資成果等於損失了將近69%。」

喬王發文提到，去年7月父親突然傳訊息，要求他買進群創光電、潤泰全、開發金等三檔股票，起初父親聲稱「很認真研究過」，甚至拿出寫滿數字的紙張佐證，但後來才發現，買股依據其實是收音機裡主持人和來賓的建議。

喬王原本再三勸阻，但最終仍幫父親下單，結果持有1年下來，三檔股票全數虧損，唯獨開發金加上配息後，勉強小賺382元。

對照台股近一年漲幅超過18%，父親的帳面卻慘賠30%。喬王指出，「一來一往之間，其實是損失了48%；如果考量未來要追趕回這些損失，並達到市場平均表現的難度，我爸的投資成果等於損失了將近69%。」

他不禁感嘆，父親過去也曾因「聽節目進場」而慘賠，如今再度重演，「每次他說要買股票，我就知道股市快要修正了。」

最後，喬王直言，「這次老爸的投資失利，讓我再次有機會向爸媽強調，指數化投資的重要性。」同時，他也提醒投資人，股市創高不代表人人獲利，與其追逐消息或「名嘴推薦」，不如檢視策略、建立長期紀律。

