國泰金調查：股市樂觀指數反轉下降　買房意願急凍

▲國泰金8月國民經濟信心調查顯示，股市樂觀指數反轉下降。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／綜合報導

國發會最新公布的6月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚，國泰金（2882）8月國民經濟信心調查結果顯示，景氣現況樂觀指數下降至-35.6，展望樂觀指數亦同步走弱至-39.9，大額消費意願指數下滑至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.2，買房意願持續走降至-50.5，賣房意願同步走低至-33.6。

主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%，國泰金8月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.59%，有65%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.25%，有62%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

近期美國與全球多國貿易談判結果陸續出爐，投資人交易謹慎。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反轉降至-8，風險偏好指數則微幅續揚至7.3。

此次，國泰金針對民眾對未來半年想增持的外幣，調查結果顯示：約42%的民眾最想增持的外幣是美元，其次有20%的民眾想買日圓，但有30%的民眾沒有意願持有外幣。

關於民眾未來半年想要增持貨幣的目的，國泰金8月調查結果顯示，有30%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，25%民眾為了投資海外股債保單、房地產而兌換貨幣，18%的民眾則想賺外幣波動的匯差。

