外資砍倉台股626億元　永豐金、台積電、宏達電居賣超前三大

谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點 法人曝短線支撐力道

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張 股價摜壓跌停

玻纖大廠台玻（1802）昨（19）日公告，台玻總裁林伯實夫人徐莉玲申轉持股400張，若昨以昨日收盤價35.95元計算，初估可套現1438萬元，轉讓後持股大約2010張，受到申讓消息衝擊，今（20）日台玻股價以34.25元開出後，就摜壓到32.4元跌停價位，隨後跌停打開，截至上午10點左右成交量爆逾4萬張。

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停 金居爆違約交割跌半根

AI伺服器出貨成長力道強勁，帶動PCB上游材料，玻纖布富喬（1815）、銅箔金居（8358）股價都飆上天價，富喬上攻83.1元、金居衝高190.5元，由於股價短線急漲，同步被列為警示股，金居連續兩天回檔，今（20）日盤中跌幅逾9%，最低來到152元，而富喬除了分盤交易，也傳出大股東申請持股，股價摜壓65.7元跌停價位。

台積電腳軟！權值股殺盤湧入 台股重挫355點失守2萬4

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，權值股台積電今（20）日盤中股價下跌逾35元至1155元，跌幅2.95%，同屬權值股的鴻海（2317）、聯發科（2454）全都走弱，加權指數開盤不到20分鐘狂殺355.03點，退至23998.47點，失守24000點整數關卡。

川普政府「補貼換入股」 台積電回應來了

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，其中就包括台積電（2330），對此今日公司回應，不回答假設性議題。

台積電上半年員工分紅近456億「年增逾6成」 平均每人領65萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）繳出亮眼成績單，今年上半年稅後純益達7598.3億元，年增60.5%，每股盈餘（EPS）29.3元。隨著獲利逐季成長，員工分紅金額同步攀升，上半年共提列員工酬勞455.9億元，較去年同期大增61%，平均每名員工可分得逾65萬元。

快訊／台股重挫728點亞股最弱 金管會拋關鍵數據提振士氣

面對台股今（20）日重挫728點，金管會傍晚提供3大數據給各界參考，赫見台股跌幅在陸股、日韓星港等多國股市中表現最弱，不過金管會指出，上市櫃公司至114年7月底本益比18.89倍，現金殖利率達2.82%(加計股票股利為2.90%)，仍具優勢。

台北自動化展德國館規模成長16% 18家德商展示智慧製造新技術

2025台北國際自動化工業大展今(20)日起於南港展覽館盛大登場，為期四天，展示最新自動化設備與尖端技術。今年德國館集結18家知名德商，規模擴大至58個攤位(522㎡)，較去年成長約16%，並為全展唯一的國家館。

廣運與德國NEURA Robotics策略結盟 搶攻人形機器人市場

廣運機械（6125）今日宣布與德國機器人大廠 NEURA Robotics 正式締結策略聯盟，雙方簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波 AI 與人型機器人市場商機。

禾榮科攻癌症精準醫療 預計9月中旬掛牌上市

專注於癌症精準治療領域的禾榮科技（7799）21日將舉辦業績發表會，並預計9月中旬掛牌上市，禾榮科憑藉其在加速器硼中子捕獲治療（AB-BNCT）領域的領先地位與全方位解決方案，正積極布局全球市場。BNCT是一種高選擇性、低副作用的癌症精準治療技術，透過中子束與癌細胞內的硼-10元素反應，產生高能帶電粒子，精準摧毀癌細胞，且充分保護周圍正常組織，對於腦瘤、頭頸癌、黑色素瘤等難治性腫瘤展現出突破性的治療潛力。