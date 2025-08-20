外資砍倉台股626億元　永豐金、台積電、宏達電居賣超前三大

▲永豐金遭外資調節3.7萬張，居賣超第一名個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／綜合報導
受到美國科技重挫拖累，今（20）日台股開低走低，終場大跌728.06點或跌幅2.99%，以23625.44點作收，失守24000點，外資砍倉626.25億元，為今年以來第2大賣超紀錄，永豐金（2890）、台積電（2330）以及宏達電（2498）居外資賣超前三大個股，賣超張數分別為3萬7091張、3萬2339張，以及1萬3406張。
根據證交所公布資料，三大法人今日賣超687.03億元，外資賣超626.25億元，連續二天賣超；投信賣超24.09億元；自營商賣超36.69億元，其中自行買賣方面買超19.15億元，避險方面賣超55.84億元。
外資賣超第一名為元大台灣50（0050），大舉調節13萬張，若排除ETF，賣超前十大個股為：永豐金3萬7091張、台積電3萬2339張、宏達電1萬3406張、廣達（2382）1萬3055張、寶成（9904）1萬2667張、聯電（2303）、中信金（2891）1萬1594張、國泰金（2882）9037張、神達（3706）8721張、泰金寶-DR（9105）8595張。
