買房別衝動！台中捷運宅3站點價差破表　預售、中古30坪差800萬

▲台中「大慶站」位於13期重劃區，雙鐵共構、空地多，搭配重劃區建設議題、未來發展性強。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

捷運站周邊住宅因交通便利、通勤時間好掌握，成為許多購屋族的首選。永慶房產集團盤點台中市捷運站點近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，發現三捷運站點-大慶站、水安宮站、南屯站，預售屋與中古屋單坪價差竟超過80%，買預售屋1坪的價格，竟可換得中古屋1.8坪的空間！

重劃區加持 「大慶站」價差榜第一

台中市「捷運大慶站」預售、中古屋價差達27.9萬元，單坪價差幅度高達85.4%、位居台中捷運站之冠，30坪預售屋的價格、能換到55坪中古屋，差距相當驚人！台慶不動產台中彰銀謙樂加盟店東吳泓諭表示，大慶站坐落在13期重劃區，擁有捷運、火車站的雙鐵共構，又臨近中山醫學大學及附設醫院，醫護族群、教職人員構成穩定的剛性需求，加上重劃區空地多可供建設，未來發展前景看好。

吳泓諭店東補充，大慶站周遭的中古屋齡約20-30年左右，每坪均價約32萬元左右，在台中市區算是相對親民的價格。受到去年限貸令的政策影響，過往中古屋供不應求的情況較為緩解，市場上有較多物件可以挑選，且價格上屋主讓利幅度也接近1成，對於預算有限的首購族來說，是不錯的進場時機。

▲位於台中七期重劃區的「水安宮站」，各項機能健全，中古屋吸引追求生活便利性的首購、換屋族入住。

知名豪宅區 「水安宮站」中古屋總價僅預售屋一半

台中市「捷運水安宮站」預售屋每坪平均70.8萬元，是台中捷運宅最高價的區域，也讓預售、中古屋價差達85.2%、位居第二。永義房屋台中大業大墩加盟店東王昱能解釋，水安宮站位於七期重劃區，是台中最知名的豪宅區，發展時間早、鄰近市政府，也有捷運、學區、綠地、百貨公司等，各項機能一應俱全，預售屋幾乎都是超過4千萬元的豪宅，因此與中古屋價差大。

王昱能店東說明，中古屋主要以2-4房物件為主、屋齡25-30年左右，總價1,500-2,000萬元就能找到不錯的中古屋，相比於動輒4千萬元以上的預售屋，中古屋僅一半價格就能入手，對於追求生活機能便利的首購、換屋族都有相當大的吸引力。以近期市場來看，中古屋委售物件數增多，購屋族可以把握機會多看、勇敢出價，趁機撿便宜。

▲台中「南屯站」周遭中古屋屋齡偏高、相對價格也較親民，對於預算有限的小資族是相當不錯的進場時機。

「南屯站」生活機能佳 中古屋稀有搶手

「捷運南屯站」預售、中古屋以80%的價差幅度位居台中第三。同樣購屋30坪，預售屋要比中古屋多花900萬元！有巢氏房屋大墩鑫源亨加盟店協理胡智凱說明，南屯站位於五期重劃區，發展時間超過40年，除了商圈成熟外，大賣場、公園綠地也相當多，各方面機能十分優秀，相當適合久居，讓中古屋相當搶手。

胡智凱協理指出，南屯站周遭中古屋齡約30-40年之間，多以自住為主，因此市場上需求大、供給少。受到房市波動影響，近期價格處於盤整階段，對於有置產規劃的客戶，是相對不錯的進場時機。胡智凱協理也提醒，因為南屯站附近的屋齡相對較高，因此看屋時也要注意後續的維修費用，避免購屋後整修費用超過預算。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，台中捷運站大多為早期發展且生活機能成熟的地段，對於首購、小資族來說，中古屋相對預售屋便宜近一半，明顯具價格優勢；而對換屋族來說，中古屋公設比低、室內實坪大，更符合居住需求。整體而言，台中捷運宅在交通、生活機能的雙重加持下，保值性強、轉手性佳，且目前市場上中古屋價格已有鬆動趨勢，房價相對較低是個不錯的進場時機。