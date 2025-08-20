地價稅11月開徵　永慶專家提醒：想節稅不要忘記9/22前申請

▲地價稅將於11月開徵，若要使用自用住宅優惠稅率的民眾，別忘記要在9月22日前提出申請。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

有房族看過來！5月報稅季雖然已結束，但一年一度的地價稅則將在11月登場，永慶房屋稅務專家陳俊宏提醒，8月31日是納稅義務基準日，當天土地登記簿上登記的所有權人，就是當年度的納稅人，在這段期間要進行移轉登記的人可要特別留意。此外，要申請自用住宅優惠稅率的民眾，務必要在9月22日前提出，才能節省稅金喔。

地價稅是什麼？誰要繳？

地價稅是地方政府每年向土地所有權人課徵的稅款，要繳納多少稅費，將依土地的公告地價套用不同稅率來計算，永慶房屋契約部資深經理陳俊宏說明，地價稅率大致分為「一般稅率」及「特別稅率」，地價稅屬於「持有稅」，不管是否有買賣交易行為，只要是持有土地者每年都要繳納，課徵期間為當年1月1日至12月31日，納稅義務基準日是8月31日，若在8月31日前(含當日)完成土地移轉登記，新所有權人需負擔該年度全年的地價稅；若移轉登記是在9月1日(含當日)之後完成，則由原土地所有權人負責繳納。

根據土地稅法規定，一般用地的基本稅率為10‰，當土地地價總額超過各縣市設立的累進起點地價時，稅率會隨超過倍數增加，稅率自10‰累進至55‰；而自用住宅用地則享有優惠稅率2‰，不過陳俊宏提醒，若要適用自用住宅稅率，最晚必需在每年9月22日前至土地所在縣市之稅捐稽徵處提出申請，錯過的話當年度就得繳納一般稅率。

要申請自用住宅稅率有什麼條件呢？陳俊宏說，首先地上房屋須為土地所有權人或配偶、直系親屬所有，且辦妥戶籍登記，房屋不能有出租或供營業使用情形；再者，都市土地面積不超過300平方公尺，非都市土地不超過700平方公尺，以及土地所有權人與其配偶、未成年之受扶養親屬以一處為限。

想省4倍地價稅金？這幾件事別忘記

一般人最容易忽略的，就是土地所有權人變更後，要記得重新提出自用住宅用地申請，包括繼承或贈與等方式取得之土地，即使使用情形未變，新所有權人也需重新提出自用住宅用地申請，若未重新申請將會以一般用地稅率課徵地價稅，相差至少4倍之多！

那夫妻婚後是否還能享有地價稅自住優惠呢？土地稅法規定，土地所有權人與配偶及未成年之受扶養親屬，只能有1處適用自用住宅用地稅率課徵地價稅，婚前若各有房屋並各自遷入戶籍登記，可使用自用住宅稅率，但婚後就只能擇一適用。陳俊宏提醒，想省下4倍稅金，只要其他房屋讓「成年直系親屬」辦竣戶籍登記，就不會受到1處的限制了，因此可以將父母、祖父母或成年子女設籍於另一處房屋，就可以同時申請自用住宅稅率，有效減輕稅務負擔。

雖然按規定房屋若有出租就無法適用自用住宅優惠，但只要符合條件，房東還是能享有稅率優惠！近年政府為了活化閒置住宅、增加租屋供給，積極推動「公益出租人」政策與「社會住宅包租代管計畫」，凡經主管機關核定的公益出租人，以及將房屋出租並納入社會住宅包租代管計畫的房東，也都能適用自用住宅2‰的地價稅優惠稅率。

地價稅11月開徵 準時繳納別跟荷包過不去

今年地價稅的繳納期間為11月1日至11月30日，民眾可持稅單至代收稅款金融機構或便利商店等處繳納，亦可透過行動支付掃描稅單QR Code，或上財政部「繳稅服務網站」辦理。如逾期未繳，每3天將加徵1%滯納金，最高可達10%；超過30天未繳，會移送強制執行，影響財產與信用，提醒民眾應按時繳納，以免增加不必要的負擔。

