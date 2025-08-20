快訊／川普政府想補貼換入股！台積電ADR重挫2.97％

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普喊出「補貼換入股」的訊息，為台積電（2330）營運增添不確定性，台股開低走低。美股20日開盤，台積電也隨之重挫2.9%。

美國股市20日開盤表現分歧，道瓊指數小幅走揚，上漲62.06點，來到44984.33點，漲幅0.14％。不過，標普500指數下滑7.51點，跌幅0.12％，報6403.86點；納斯達克則下跌75.31點，跌幅0.35％，收在21239.64點。個股方面，英特爾（Intel）盤中重挫逾6％，創下7月25日以來的最大單日跌幅。

觀察美國科技股，輝達（NVIDIA）下跌2.3％，報171.6美元；Arm Holdings跌幅達3.87％，收128.82美元；特斯拉（Tesla）下滑2.28％，報321.78美元；谷歌（Google）也跌1.5％。艾司摩爾（ASML）則逆勢上漲0.69％，收748.74美元。

台股部分，受到美國總統川普提出「補貼換入股」政策訊息的影響，台積電（2330）營運前景增添變數，今日股價大幅下挫，單日下跌50元，寫下史上第八大跌點，市值一口氣蒸發近1.3兆元，降至29.43兆元。對此，美股開盤後，台積電ADR同步走弱，跌幅2.97％，收225.785美元。