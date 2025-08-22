高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

▲高息ETF配息縮水「卸妝」，不過專家認為00919底氣仍足。投資人看盤示意照。（圖／陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

近年高股息ETF因高配息題材受到投資人追捧，不少商品動輒祭出年化10%的配息率，吸引大量資金湧入。然而，隨著金管會出手規範，ETF「彩妝美化」現象逐漸褪去，配息收斂「卸妝素顏見人」已成為市場常態。永誠投顧分析師陳威良指出，群益台灣精選高息（00919）新一波配息即將出爐，由於多檔同質款皆縮水，若下修配息並不會感到意外，但其成分股殖利率與產業配置仍具底氣，投資價值不受影響。



高配息「彩妝」退場 投資人心態須調整

「投資人必須理解合理的報酬範圍應落在6%至8%，而非過度追逐表面亮眼的高配息數字。」陳威良直言，過去高息ETF規模快速膨脹，投信為滿足市場期待，透過收益平準金拉高配息水準，讓殖利率看似動人。「大家看到年化配息率10%，覺得很吸引人，但實際上已經偏離指數合理的6%至8%區間。」他解釋，配息來源主要分為三種：持有現股的現金股利、已實現資本利得，以及收益平準金；其中收益平準金往往扮演避免稀釋的「美化」角色。



隨著金管會明示與暗示要求配息回歸本質，ETF「卸妝」後的真實面貌逐步顯現。陳威良認為，這並非壞事，因為配息減少並不代表投資人損失，反而讓淨值有更多空間累積，長期而言更有利於總報酬率。



00919即將在9月配息 若縮水在預期中，配息底氣仍足

近期00919配息可能縮水引發市場議論，陳威良認為若縮水也是在預期之中。陳威良說：「金管會已經提前釋出訊號，縮水並不影響績效表現。」他指出，00919成分股的平均現金殖利率仍有6%以上，且持有金融、航運等具防禦性與景氣循環題材的族群，底氣仍然充足。



他進一步分析，航運族群雖經歷景氣低潮，但目前正處於低位階，「再壞不會壞到哪裡去」。隨著聯準會降息、全球貿易秩序恢復，以及旺季需求回溫，航運股的中長期表現值得期待，也將進一步支撐00919的長期價值。



▲人氣高息ETF近兩年股價還原息值後走勢，00919表現領先。（資料來源：Cmoney）



00919挾3檔重量級金控股抗震

法人觀察00919成分股近來轉變，金融股配置明顯增加，前次換股除了增持富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大壽險金控，加上以銀行為主要獲利來源的老班底中信金（2891），3檔重量級金控股包辦00919成分股前3名，抗震效果更佳，更適合拿來長期存股。



華南投顧董事長呂仁傑指出，聯準會（Fed）接下來可望降息，有助於壽險、銀行債券投資獲利擴大，如果又遇上電子股震盪拉回，更能吸引資金進駐，特別是整理時間拉長之後，潛在投資效益更佳。不過要留意的是，壽險獲利表現受到股市波動影響甚大，銀行型金控會是更穩健的選擇。





▲00919換股前後前十大持股，換股後明顯增持金融股，抗震效果更佳。（資料來源：投信官網／資料日期：2025/8/20）

投資人應回歸初心

陳威良最後強調，高息ETF配息收斂已成市場新常態，投資人不應再抱持「高配息＝高報酬」的迷思，而是要理解配息結構，並將焦點放在長期總報酬率。他提醒，唯有回到選股邏輯與策略，並透過分散配置，才能在市場波動中立於不敗之地。



「真正的考驗是等下次空頭來襲，才能看出ETF的選股實力，」他說，「短期誰最美不重要，長期誰能累積淨值、持續創造合理報酬，才是投資人該關注的核心。」



