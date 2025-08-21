ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

這檔記憶體股翻身拚轉盈　DDR4漲價美光上調財測

圖／先探投資週刊 提供

隨著ＡＩ相關應用與技術持續發展，再加上主要DRAM廠計畫停產DDR4，轉向生產DDR5和HBM等先進產品，記憶體報價展開反彈，市況正逐漸復甦。

文／莊家源

今年三月初，記憶體大廠SanDisk與美光（Micron）在今年三～四月間宣布調漲記憶體報價，並預告接下來幾個季度還會進一步調高價格，再加上四大記憶體廠三星（Samsung）、ＳＫ海力士、美光與中國長鑫存儲敲定DDR4產品停產計畫（ＥＯＬ），將產能轉向DDR5與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）等先進製程產品，隨著ＡＩ相關應用與技術持續發展，記憶體在多數ＡＩ應用場景中扮演關鍵角色，記憶體市場已開始復甦。

受到ＡＩ推動的高階記憶體需求，美光宣布上調其二○二五會計年度第四季（二○二五年六～八月）的財測，預計營收將達一一一億至一一三億美元，季增幅度介於十九．三四～二一．四九％，表現優於原先預估的一○四～一一○億美元；毛利率預計將達到四四～四五％，高於原先的四一～四三％；ＥＰＳ預測在二．七八～二．九二美元之間，顯示出強勁的獲利動能。

美光上調全年財測

美光表示，ＡＩ驅動的資料中心產品需求超出預期，加上新產品的推出、單機記憶體容量的提升以及客戶庫存的持續回補，預計下半年的位元出貨量將高於上半年。儘管ＰＣ及智慧型手機的短期需求偏弱，但在DRAM與NAND Flash價格回升的支持下，美光對二○二五年整體營運持樂觀態度。特別是ＡＩ應用所需的ＨＢＭ訂單已於今年底前全數售罄，而高階ＳＳＤ的供應同樣緊張。

此外，根據外媒報導，美光將對中國市場進行業務調整，主要因為行動NAND產品市場持續疲軟，相較其他NAND領域的成長放緩。美光因此決定停止未來行動NAND產品的開發，包括終止第五代通用快閃記憶體（UFS 5）的研發。這一決策僅影響全球行動NAND產品的開發，美光將繼續推進SSD、汽車及其他終端市場的NAND解決方案，同時在全球範圍內推進行動DRAM業務，提供業界領先的DRAM產品組合。

據了解，美光的NAND行動業務（UFS、eMMC）已多年虧損，隨著NAND需求重心逐漸轉向資料中心領域，公司決定不再自行開發UFS與eMMC產品，而是專注於銷售NAND顆粒給模組廠，由其製作成品。

另外，記憶體廠如三星、ＳＫ海力士在近期也將跟進美光漲價策略，以近年記憶體報價走勢來看，今年第一季為此波記憶體價格谷底，自三月起合約價已逐步回升。在DRAM部分，利基型DDR3、DDR4受減產效應支撐，價格逐步回升；高階DDR5與ＨＢＭ則因ＡＩ伺服器需求強勁，價格持穩向上；在NAND Flash方面，受惠記憶體廠減產十～二○％，加上庫存去化加速，今年第二季合約價已展開反彈，終結連四季下跌走勢。

受到三星、美光及ＳＫ海力士等主要DRAM廠商因應DDR5及ＨＢＭ的商機，自去年起逐步關閉DDR4產能，並在今年通知客戶減產，儘管今年消費性產品面臨逆風，但DDR4的現貨價及合約報價卻同步大幅上漲，展現出亮眼的前景。

南亞科有望提前轉盈

南亞科順勢搭上這波漲價商機，並主動調漲合約報價，南亞科自今年八月起正式向客戶實施新價格，根據不同客戶調漲幅度在十一～十六％之間。由於DDR4整體市場需求仍大於全球產能，法人預估下半年DDR4的供給缺口已達十～十五％，南亞科計畫在第四季再度上調DDR4報價，預期將達到雙位數的水準，南亞科單月轉虧為盈的目標有望提前實現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2366期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

