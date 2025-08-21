自動化設備與工具機展掀話題　台供應鏈搶攻機器人領域

機器人展覽一場接一場，全球關注度急速升高，從工業應用到生活場景，機器人全面走向落地化，台灣供應鏈可望迎接強勁出貨機會。

文／吳旻蓁

ＡＩ應用加速落地，其中，又以機器人的發展前景最受市場期待，不論是工業機器手臂、協作型機器人，還是逐漸走進生活場景如醫療、服務、零售現場的人形機器人，應用都從展場搬進現場、從實驗室走向量產。這股趨勢，使機器人供應鏈成為近年來最受矚目的新興題材之一。

機器人應用落地

市場普遍視今年為機器人元年，商機可以說正式引爆。根據PitchBook的數據顯示，去年全球機器人新創公司籌集達一七二億美元；今年，該技術的發展勢頭強勁，到目前為止，機器人新創公司在二五年的融資額已超過一六○億美元，資金加速湧入。火熱程度從眾多機器人相關展覽輪番上陣也可見一二。八月以來，繼中國的世界機器人大會及世界人形機器人運動會後，「台灣機器人與智慧自動化展」搭擋「台北國際自動化工業大展」兩大展也在八月二十至二三日盛大登場。

展覽亮點眾多，涵蓋八大主題領域，自動化、機器人、雷射、物流、冷鏈、模具、３Ｄ列印、流體傳動，並設置工業四．○、服務智動化、智慧生活應用、服務型機器人等四大重點專區，全方位展示ＡＩ與物聯網在工業應用的前沿技術。其中，針對機器人主題，共有六大機器人展出，包括商業用機器人、個人機器人、家庭機器人、專用型機器人、國防／安全機器人、教育機器人等。顯示機器人已從工業走向全方位應用，滲透至日常與專業場景。

以市場最關注的人形機器人來看，摩根士丹利預估，至二○五○年，人形機器人全球市場規模將達到年收入五兆美元、存量突破十億台的水準，相當於目前全球前二○大汽車製造商銷售額的兩倍。商機之大，更不用說再加上非人形機器人的市場需求。而在機器人應用百花齊放的趨勢帶動下，台灣機械產值預計突破一．一兆元新台幣，ＡＩ與自動化技術推動產業升級，智慧機械成為出口主力。市場聚焦人形機器人、智慧物流、醫療機器人等高成長領域。專家表示，機器人與自動化設備不再只是單一產業的應用，而是橫跨電子、汽車、物流、醫療等多領域的關鍵技術。

新代機器人營收可望翻倍

在這股浪潮下，台灣的角色尤其關鍵。由於長期深耕精密機械、電子零組件與半導體產業，台灣已逐步形成涵蓋關鍵零組件、ＡＩ視覺系統、傳動模組、控制晶片到整機整合的完整供應鏈。這使得台灣不僅是全球智慧製造的重要推手，也成為國際機器人品牌積極合作的對象。像是和大所供應的行星減速機目前已送樣至特斯拉，應用於Optimus人形機器人，成為特斯拉在此領域唯一台廠合作對象。光學鏡頭廠亞光在機器人領域已與歐美三家客戶少量試做合作中；佳能亦接獲的美機器人廠近接感測器訂單，預計於今年第四季出貨。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2366期精彩當期內文轉載》