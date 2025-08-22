快訊／台積電漲5元至1155　台股上漲逾百點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股21日全面走跌，台股今（22）日以上漲70.89點、24009.36點開盤，指數小幅走高，上漲逾百點，重回24000點

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1155元，漲幅0.43％；鴻海（2317）上漲2元至208元；聯發科（2454）維持平盤至1365元；廣達（2382）下跌0.5元來到258.5元；長榮（2603）維持平盤至194元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌152.81點或0.34％，收在44785.5點；標準普爾500指數下跌25.61點或0.4％，收6370.17點；那斯達克指數下跌72.55點或0.34％，收在21100.31點；費城半導體指數下跌27.56點或0.49％，收5603.26點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44785.5 ▼152.81 ▼0.34% S&P500 6370.17 ▼25.61 ▼0.4% NASDAQ 21100.31 ▼72.55 ▼0.34% 費城半導體指數 5603.26 ▼27.56 ▼0.49%

