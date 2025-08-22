亞瑟士5年股價大漲1096.6%　謝金河嘆「台灣鞋業代工廠興衰」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

從生活看投資，財信傳媒董事長謝金河以他球鞋汰換，觀察鞋業代工廠與品牌廠股價之間連動關係，「全球鞋業後浪推前浪」撰寫道Nike、Hoka兩大品牌為例，Nike過去5年，股價下跌30.59%，替它代工豐泰股價亦從254跌到91元，Hoka，這兩年有轉弱，今年股價下跌48.82%，也連累代工的來億，股價從538跌到222元。

Nike、Hoka股價下挫，異軍突起是日本的亞瑟士，過去5年股價大漲1096.6%，成為全世界的奇葩。

以下謝金河臉書「全球鞋業後浪推前浪」全文：

這個禮拜，我把陪著我征戰多年的鞋子汰除，第一代的HOKA穿到現在，都沒有穿壞，倒是晩一年半的Nike鞋底開口，鞋面和鞋底的縫合裂開了，看起來是Hoka比較耐穿。

這些年，台灣是國際知名鞋廠代工重鎮，代表的品牌旺不旺？一定會影響股價。像是一直為Nike代工的豐泰，股價從254跌到91元。過去盛況空前的Hoka，這兩年有轉弱，今年股價下跌48.82%，也連累代工的來億，股價從538跌到222元。

全球鞋業後浪推前浪，過去叱吒風雲的老牌鞋廠都面臨壓力，像是Nike過去5年，股價下跌30.59%，愛迪達跌34.76%，Hoka的母公司Deckers，過去5年上漲200%，最有威力的是日本的亞瑟士，過去5年股價大漲1096.6%，Assic異軍突起，成為全世界的奇葩。