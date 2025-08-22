聯發科31日大巨蛋舉行家庭日　看職棒「龍象大戰」及賽後演唱會

▲聯發科。（圖／資料照）

IC設計大廠聯發科（2454）家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。當天以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過25,000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」；搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，聯發科技也會將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科技致力於產品創新、技術突破，讓全球數十億人受惠於科技帶來的便利與進步。公司的成長來自全體員工的努力付出，公司也將持續優化各項福利，關懷員工個人及家庭生活，讓大家能夠無後顧之憂地在工作中發揮所長。今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。

聯發科技2025年大巨蛋家庭日，將由董事長親自帶隊，攜手副董事長暨執行長蔡力行，並由總經理暨營運長陳冠州登板開球，期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請知名金曲歌手現場演唱，為同仁與眷屬創造精彩時刻。聯發科技更不忘延續企業社會責任，配合公司28周年慶規劃此次家庭日公益捐贈計畫；當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，此筆基金也將用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。

聯發科技照顧員工個人及家庭生活，並持續優化家庭支持福利，例如自建竹科最大之企業自辦幼兒園，目前已有近350名小聯發人受惠；自2024年起將產假從8周調高至12周、陪產（檢）假自7天調整為10天、提高生育補助從每胎新台幣2,000元至10,000元等，範圍不僅涵蓋親生子女，也擴及領養家庭。此外，今年起實施更具彈性的上下班時間，讓同仁能依個人及家庭需求，靈活安排工作與生活。公司鼓勵同仁在工作之餘，積極投入身心健康相關活動，目前總部有79個社團，每年更舉辦超過20場健康促進活動，累計年度吸引超過2,000人次參與；亦定期舉辦涵蓋財務、心理、身體健康及社交等多元主題的講座。我們期望透過持續創新與完善的支持系統，攜手每位同仁及其家庭共同成長，邁向更美好的未來。