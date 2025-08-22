台新新光淨零論壇解密！IFRS永續揭露　匯聚產官學解析挑戰與機會

▲台新新光金控淨零高峰論壇於今（22）日舉辦，吸引線上及現場逾4千位企業董監事及中高階主管參與，由左至右分別為，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、中華民國工商協進會理事長、台新新光金控暨台新銀行董事長吳東亮、金融監督管理委員會主委彭金隆及今週刊發行人梁永煌。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著金融監督管理委員會發布接軌IFRS永續揭露準則藍圖，未來上市櫃公司也須將IFRS永續資訊納入股東會年報專章，且發布時間需與財報同步公告，這也象徵臺灣正式邁入永續資訊揭露的新時代。為此，台新新光金控連續四年偕同台新銀行、中華民國工商協進會於今(22)日假台北國際會議中心共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，由金融監督管理委員會主委彭金隆及台新新光金控董事長吳東亮親自出席致詞，彭金隆致詞感謝主辦單位用心籌辦及企業對永續發展的貢獻，強調論壇主題切合市場需求，呼應台灣企業面臨的重大轉型議題。

本次論壇齊聚產官學界專家分享永續治理及揭露實務，並邀國內領航企業分享IFRS永續揭露準則導入的實戰指南，精彩的內容在線上及實體合計超過4,500位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

台新新光金控董事長吳東亮致詞時表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。台新新光金控以「認真 創新 永續」的企業精神，發揮影響力，攜手政府與社會各界，推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。

吳東亮指出，以前觀察一間公司營運的前景是透過財務報表，但從2026年開始，永續資訊將納入年報揭露，未來企業的永續資訊將會有全球一致的品質和可比性，不僅能落實綠色轉型，也有助於吸引更多的永續資金投入，所以透過舉辦論壇協助企業順利接軌。吳東亮也呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分享國際永續最新趨勢與動向；金管會金融市場發展及創新處處長胡則華分享，轉型金融如何引導金融業資金支持產業轉型，以及台灣產業在2050淨零目標下的挑戰與機會，包括最新永續金融推動重點方向、國際永續監理趨勢及金融業如何協助企業減碳。會計研究發展基金會董事長王怡心則分享了「制度橋樑」的概念，國際永續準則係作為連結企業實務與全球標準的橋樑，透過建構完整永續報告生態系，讓台灣接軌全球標準，更提升國際資本市場競爭力。

本次論壇邀集三大產業領袖，分別為製造業代表李長榮化工董事長洪再興、電子業代表華邦電子董事長焦佑鈞，以及服務業代表的晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正，以企業導入IFRS國際永續揭露準則歷程，提供寶貴的實務指引與前瞻視野，緩解後續中小企業接軌焦慮。

台新新光金控總經理林維俊在座談時表示，IFRS永續揭露準則的導入除了讓台灣企業提早適應國際標準，未來也能在國際市場中更具競爭力，這是本次論壇的核心精神，幫助企業在這波國際永續金融變革中搶占先機，將永續轉型從合規成本轉化為競爭優勢。此外，台新新光在合併後，服務客戶超過千萬，股東逾百萬名。未來更將擴大永續金融服務範疇，透過整合虛實通路，全力支持企業客戶低碳淨零轉型，要讓全世界都看見臺灣卓越的永續價值。

近年來，台新新光金控永續發展成果非凡，已連續七年入選道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜。同時在S&P Global 2025永續年鑑的銀行產業及壽險產業中皆獲Top 1％的殊榮，更雙雙入選時代雜誌「2025年全球500大永續企業」，顯示台新新光認真推動永續的成果被世界看見與肯定。未來將持續支持永續低碳淨零，引領企業接軌國際，致力成為永續發展的智慧好夥伴。

