國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

▲國泰金外觀照。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）於今（22）日召開法人說，第二季承受台幣升值壓力，帳上金融資產評價下滑，壓抑淨值表現，國泰金總經理李長庚表示，新台幣兌美元匯率從28元，回到近30.6元附近，匯率的壓力有所緩解，隨著業者採用外匯價格準備金新制，台幣對壽險業影響將呈現中性；至於近期實支實付調漲一事，他則是持「樂觀其成」態度。

今天國泰金法說市場聚焦關稅對銀行放款和國壽避險政策，李長庚說，新台幣28元回貶到30.6元附近，相信出口產業是有所幫助，尤其是出口美國，由於各國宣示對美投資都是幾兆美元，未來美元有龐大需求，的確對未來匯率會有影響。

國壽今年上半年投資總額7.8兆元，因應市場波動，進行海外股市調整，拉高現金比重至5.2%，年化避險成本1.45%，並導入外匯價格準備金新制，外匯價格準備金餘額已經從7月300多億元回升，已經超過6月的564億元，對於台幣升值防禦區間落在27.5～28元之間。

至卜尽美國關稅影響，國泰世華銀4月以來，針對可能受影響的1400多家客戶，做逐案審查，其中36家企業客戶，有可能比較會受到影響，惟放款金額不到50億元，僅佔整體企業貸款0.7%。