航港局今年第三次航海人員測驗登場　高薪吸引年輕人築夢

▲葉協隆局長視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

▲葉協隆局長(左一)視察台北考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局表示，114年第三次航海人員測驗於今(8月23日)、明兩日在華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區同步舉行，計有729名考生報考，今日將進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考176人，到考人數163人，到考率92.61%。

歷來航海人員測驗吸引許多海事院校航輪科系同學報考，順利通過測驗，經過實習即可成為一名船員，遠洋線的一等船副與管輪起薪10萬元以上，近洋線與國內線的二等船副與管輪起薪6萬元以上。這不僅是追逐夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的選擇，航港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。

▲航港局劉志鴻副局長視察高雄考場。（圖／航港局提供）

▲航港局劉志鴻副局長(前立者)視察高雄考場。（圖／航港局提供）

航港局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置，亦不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。

本次測驗預計9月19日榜示，考畢試題及答案將於8月25日在交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，請於本次測驗結束之次日起3日內(即8月27日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。

關鍵字： 航港局航海人員測驗高薪吸引年輕人

