川普救英特爾難保技術提升　郭明錤曝3關鍵不該入股台積電、三星

知名分析師郭明錤今日針對美國政府取得Intel股權發文表示，此交易無法保證「技術上限」，但能確保「估值下限」，至於為何不適用於台積電或三星，他則認為，除了政治風險外，兩者是有獲利的，並沒有肩負振興美國的義務，政治中立也有助營運。

郭明錤指出，對美國來說，美國政府原本就計劃提供89億美元補助Intel，差別在於美國政府現在可取得該Intel的9.9%股權 (每股20.47美元的價格購買4.333億股)。

郭明錤分析，此4.333億股為普通股初級股 (primary shares of common stock)，但美國政府並不打算干預Intel運營，故放棄普通股權利 (董事會代表權或其他治理或資訊權利)，此被動式投資最大幅度降低了市場對政府可能干預Intel營運的擔憂。

郭明錤認為，初級股可確保Intel能直接收到美國政府投資資金。目前絕大部分股東在意的應是Intel何時由虧轉盈與先進製程能力，故即便這會稀釋EPS但應不會有股東反對。美國政府取得Intel股權目的為長期策略扶持，並非緊急紓困，且不希望未來數年Intel因支付固定股利而增加財務負擔並影響到資本支出，故不選擇特別股。

郭明錤分析，美國政府入股Intel的最大意義在於提供強而有力的背書，強化了Intel大到不能倒的信念。這對Intel先進製程技術並無幫助，但會讓市場願意用更低的折現率重新評價Intel股價淨值比 (PB ratio)，有助提高Intel的估值地板 (valuation floor) 與改善股市表現，間接幫助Intel運營。

郭明錤表示，估值地板可約略視為股價強力支撐區的概念。Intel過去的估值地板約$20，故跌破後常見到強力買盤進駐。而美國政府入股與取消「資金收回」(claw-back) 條款，都對提高估值地板有顯著幫助。

至於為什麼這個模式不適用於台積電與Samsung，郭明錤則說，晶圓代工是國家級戰略資源，若有外國政府入股，無異於將最重要的國家級戰略資源之部分所有權交給外國政府，可能會引起潛在的政治風險，而這應是美國政府不樂見的

郭明錤也指出，台積電與Samsung目前是獲利的，故會在意普通股初級股造成的EPS稀釋。其次，台積電與Samsung沒有肩負振興美國半導體的責任，故政治中立才有助於長期營運。