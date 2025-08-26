平民阿伯手抄股價　50年滾億元

▲蘇松泙把股票當情人，最鍾愛的是強勢股，50年來滾出億元身家。



最愛強勢股的「平民股神」蘇松泙，縱橫股海50多年，天天抄股價練盤感，自創「不蝕本投資術」，賺錢時放大部位、賠錢時快刀斬亂麻，透過不斷比價換股，以短打方式達到賺大賠小的目標，既不蝕本也不蝕利，從負債200萬元滾出億元身家。

「進股市就是要贏錢，永遠要贏錢。」縱橫股海50多年的「平民股神」蘇松泙，不看基本面、技術面及籌碼面，卻能每年在股海裡撈金；採訪當天，他打開手機APP，追蹤名單有30檔，裡頭6檔漲停，其中4檔是他的持股，「我很會『猜』會漲停的股票，今天漲停的夠麻吉、寰宇––KY我都有。」

天天抄股價 練出敏感度

雖然謙虛說自己是猜來的，但能猜得這麼準，得歸功於他每天下足苦功「抄股價」，而這一成不變的習慣，自踏入股海至今從未間斷，「天天抄股價，對股價轉折很有感，可以知道股票的壓力和支撐點。」

「漲價用藍筆、跌價用黑筆，破新高用紅筆，漲停板就在旁多一個『＋』註記，破新低用綠筆，跌停板就多一個『–』註記。」靠著匠人精神，蘇松泙硬是從負債200萬元累積出億元身家；值得一提的是，每年結算投資成績單都是正報酬，沒有例外。





