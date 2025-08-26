新光鋼估全年鋼材銷售52萬公噸、年增27%　Q4需求回復

▲新光鋼今日舉行法說會，左起董事長粟明德、總經理曾明山與副總經理劉百慧。（圖：公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

新光鋼（2031）今（26）日召開2025年上半年法人說明會。公司表示，看好下半年客戶需求逐漸回溫，並在成長動能延續下，樂觀看待2026年營運表現。展望未來，在美國對等關稅影響下，第三季客戶態度偏觀望，第四季需求可望逐漸回復，今年全年鋼材銷售目標為52萬公噸，較去年成長27%。

另受極端氣候、風災影響，使基礎建設與災後重建需求升溫，短期可能在政策和計畫重新評估下稍微暫緩，然預期未來12個月逐漸發酵，迎來更大商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在鋼價方面，在美國對等關稅政策逐漸明朗，不確定性降低，需求回溫下，可望逐漸回升。觀察目前在手訂單，預期在風電工程、公共工程等專案大量交貨下，樂觀看待2026年營運表現。

新光鋼董事長粟明德表示，新光鋼集團的業務本質不是鋼鐵製造業，而是鋼鐵服務業。服務全台灣逾2,000家客戶，提供涵蓋製造服務、裁剪加工、供料到物流的一站式整合服務，並從既有業務延伸，建立了全國最大的物流倉儲版圖之一，可謂「鋼鐵業的 Costco」。

在AI發展與基礎建設需求推動下，我們不僅擁有龐大的成長機會，也將積極拓展物流倉儲業務，打造更穩健的多元營收結構，將更具抵抗原物料波動與景氣循環的能力。

新光鋼將以營收達成雙位數的複合成長率 (CAGR) 為長期目標，持續深耕既有應用領域，並把握AI浪潮，積極拓展相關客戶與應用市場。AI 的基礎設施（如資料中心、GPU 超級運算中心、機器人、伺服器冷卻系統等）和電力設備都依賴大量的硬體設施，而這些設施需要大量鋼鐵來建造，為公司帶來成長機會。

此外，公司將逐步提升高毛利產品與服務的比重，長期目標將鋼材銷售以外的的比重提升至5成以上。公司也持續致力於提升長期股東權益報酬率 (ROE)，並在租賃收入等穩健現金流的支撐下，維持穩定的現金股利政策。

新光鋼上半年合併營收為新台幣96.4億元，較去年同期成長35.2%，主要係國內風電專案工程配合工進密集交貨以及美國對等關稅影響，促使客戶加速拉貨。上半年毛利率為7.7%，雖較去年同期減少1.3個百分點，然在營收規模提升下，上半年營業毛利為7.5億元，成長15.0%。而在營業費用控制得宜下，上半年營業利益為新台幣4.6億元，大幅成長87.6%。同時上半年在業外投資收益挹注下，上半年歸屬母公司淨利為新台幣6.6億元，每股盈餘為新台幣2.07元。



