全球郵政業多暫停寄往美國的包裹服務　攬貨業估恐回歸實體零售

▲運往美國的商品類郵件，出現僅有DHL、FedEx、UPS等快遞業收貨狀況。（圖／UPS提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國本月29日將對所有國家取消800美元以下小額包裹免稅辦法，歐洲郵政運營商提醒企業和個人，指出免稅政策的結束，限制了他們向美國運送包裹的能力，亞洲的郵局也暫停了服務。國內上市櫃攬貨公司高階認為，消費者恐回歸在地零售+實體店面消費模式。

攬貨業指出，回到以前，美國民眾沒太多選擇，僅3大國際快遞。在沒取消800美元免稅額時，多年來隨著物流的方便，衍生出其他多家民間業者可以協助運送國際包裹，或選用時效長的郵政模式，民眾寄送國際包裹比較方便，且經濟實惠。

現在變回只有3家國際快遞可以運送，運費當然就不便宜，然後加上關稅，可能會回歸民眾選在地零售+實體店面消費模式，這樣買到的東西比國際運費及關稅還便宜。

這項新措施將對全球郵政運營商和客戶產生重大影響。歐洲各地的郵政運營商正在積極合作制定解決方案，以滿足美國提出的新要求。 代表51家歐洲郵政公司的PostEurope周二表示，一些關鍵細節尚未完全確定，比如如何徵收美國關稅，以及必須向美國當局提交哪些數據。

8月15日，美國海關和邊境保護局發佈了有限的技術指導，幾乎沒有時間在最後期限前全面實施。

PostEurope指出，如果關鍵問題和流程沒有定義，因此，在8月29日法規生效之前無法找到合規的解決方案，歐盟成員可能會被迫暫時限制或暫停通過郵政網路向美國運送貨物。

白宮上個月發佈了一項行政命令，稱美國海關的規定為犯罪分子走私貨物和公司逃避關稅提供了漏洞，因此取消對價值在800美元或以下的商品的特殊待遇，從8月29日起生效。

國會在十年前提高了最低免稅門檻，使電商業Et和其他小企業更容易從海外購買商品，並在數位商務中競爭。

由於美國郵政服務沒有能力通過CBP的自動化系統處理入境物品，美國要求承運人(通常是航空公司)負責收集和歸檔郵政貨物的關稅和文書工作，這是前所未有的舉措。 貿易專家說，航空公司有能力向CBP提交艙單，但由於潛在的責任和系統升級，它們對向CBP提交海關申報不感興趣。

美國的措施基本上取消了萬國郵政公約(Universal postal Convention)規定的國家正常的郵政清關。德國郵政(Deutsche Post)和DHL Parcel Germany表示，從週六開始，他們將不再能夠接受和運輸商業客戶寄往美國的包裹和郵政物品。

對於來自德國和歐盟的商品，新的美國關稅稅率預計為商品價值的15%，台灣則為20%，但若適用於美國232條款措施，則不適用對等關稅。