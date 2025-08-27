金居愈關愈大尾！不甩內鬼洩密　勇奔漲停刷232元天價

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

PCB族群漲勢凌厲，上游銅箔廠金居（8358）在處置期間爆內鬼洩露營業祕密事件，不過公司深夜發聲明危機處理奏效，今（27）日雖分盤交易5分鐘撮合一次，開盤半小時亮燈漲停，刷每股232元天價；南電（8046）亦亮燈衝205.5元，富喬（1815）漲逾8.87%，最高報72.4元。

金居採取分層管理方式妥善保護營業秘密，此次藉由內部監控機制，及早發現異常並迅速啟動法律行動。

金居生產電解銅箔，提供銅箔基板、多層印刷電路板、高密度連接板電鍍的添加等關鍵材料。

金居發布聲明指出，本案產品為客戶認證通過且長期量產的產品，各製程階段均蘊含獨特技術訣竅，非不肖廠商所能輕易仿襲。金居採取分層管理方式妥善保護營業秘密，並透過不同面向的專利申請策略，強化競爭力、阻絕外界仿襲，以確保公司長期優勢與營運穩定。

嘉義地檢署偵結起訴金居多名前員工涉營業祕密洩露到大陸，金居表示，此次藉由內部監控機制，得以及早發現異常並迅速啟動法律行動，並與執法機關合作，有效防堵不法。

金居爆出前任總廠長的林姓男子離職後，與同樣通緝中的盧姓組長，受大陸某科技公司高薪延攬，並遊說多名前同事轉往大陸任職，包括製造廠組長陳姓男子、助理工程師張姓男子及製程副理林姓男子3人，涉嫌未經授權重製公司機密，並以隨身碟、翻拍文件等方式，取得20件銅箔產品製程、配方及設備資料，再透過LINE或紙本交付給對岸。

今年4月與5月，法務部調查局台南市調查處持搜索票到陳、張兩人住處搜查，扣得隨身硬碟、手機及多項儲存設備。嘉義地檢署26日偵查終結，依違反營業秘密法案件，對陳男、張男、林姓副理提起公訴，通緝在逃的林姓總廠長以及盧男。

金居表示，未來將持續推動高階HVLP4銅箔技術發展，並結合營業秘密與專利雙重保護，以確保在全球市場的競爭領先地位。除內部專有技術外，目前金居已於台灣、美國、日本及中國等主要市場取得多項發明專利，為公司技術布局與永續發展奠定堅實基礎。