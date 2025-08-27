國泰未來保險體驗日9/24登場　「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

▲國泰技術雙主軸系列活動開跑，9月24日全新首推金融業首場保險科技盛會「國泰未來保險體驗日」，國泰人壽與國泰產險已逐步建構「數位體驗×AI 賦能×場景金融」的完整路徑，將於現場分享經驗。（圖／國泰金控提供，下同）

財經中心／綜合報導

國泰金控自2020年起舉辦「國泰金控技術年會」，以金融科技轉型及創新技術為主題，累計高達1.5萬人次參與，已成為金融業最具指標性的金融科技盛會。為深化金融科技領域的產官學交流，並打造更大規模的技術交流平台，今年進一步創新推出「國泰技術雙主軸」系列活動，除第六屆「國泰金控技術年會」將於10月20日登場，更於9月24日率先舉行全台金融保險業首場以保險科技為核心的「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」，集結國際級技術專家與跨產業領袖，從前瞻技術趨勢到金融保險場景落地，共同擘劃保險科技新局。

國泰金控副總經理施君蘭表示，金融科技在台灣發展以來，一直透過ABCDE（Ai, Block Chain, Cloud, Data, Ecosystem）嶄新技術驅動金融業數位轉型，新技術除了助攻金融業各項數位基礎建設，過往的應用面也幾乎都從銀行端、客戶往來高頻次的業務開始。「但多年來我們發現，產壽險在台灣有非常特殊的產業特性，例如壽險商品高度專業且複雜，法規也更嚴謹，客戶需要線上線下的協助分析需求與最適商品，需要數位和業務員一起面對客戶，才能完善整條保戶體驗價值鏈；而產險更是百分百的場景金融，如何透過新技術快速衡量變化快速的全球新興風險，從場景出發嵌入最適技術。這不只是從專業領域出發（Domain Driven）的保險科技，更值得我們用全新角度，重新用『技術+場景+人性』來定義台灣的保險科技。」

在壽險與產險兩大業務面向，國泰金控近年積極推動數位轉型與科技創新，並累積具體成果。國泰人壽為金融業首家率先試辦「全場景人臉辨識服務」，並將AI應用於核保、保全、理賠及保費授權等流程，申辦交易時只需刷臉即可申請，不僅大幅減少申辦時間，更強化身分驗證的可靠度；國泰產險則導入數位案件管理與智能估損，加快理賠流程，同時強化詐欺偵測，提升整體服務與作業效率。從商品設計、通路管理到理賠與保戶服務，國泰人壽與國泰產險已逐步建構「數位體驗× AI 賦能×場景金融」的完整路徑，亦成為推動「國泰未來保險體驗日」的重要基礎，展現多元技術在保險場景的應用潛力。

首屆「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」除分享國泰人壽與國泰產險實戰經驗，亦重磅邀請國際級講師日本第一生命全球數位長暨資訊長Stephen Barnham，及國際AI新創Pand.ai創辦人暨執行長莊欣偉，分享海外保險科技轉型經驗。Barnham將以日本頂尖壽險公司案例，解析如何導入AI與數據提升員工效率、優化用戶體驗；莊欣偉則將從新創角度，分享保險AI Agent落地的實戰經驗，從技術應用到法規因應提出觀點。

▲國泰技術雙主軸系列活動開跑，9月24日全新首推金融業首場保險科技盛會「國泰未來保險體驗日」，以「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技，10月國泰金控技術年會緊接壓軸。

「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）同時將從保險價值鏈的多個場域切入，涵蓋商品設計、通路經營、核保理賠與保戶服務等層面，展示保險公司如何透過數位、數據與科技的導入，提升客戶線上與線下服務的體驗，並協助內外勤人員提高效率、強化風險控管與輔助決策，進一步展現保險科技在產壽險業的實際價值。

「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」將於9月24日（三）在台北101獨一文創登場，並同步提供線上直播，即日起開放報名至9月22日截止。「國泰技術雙主軸」系列活動將延續至10月20日舉行的第六屆「國泰金控技術年會」，以更大規模的跨產業對話，展現國泰在金融科技領域的前瞻布局。

國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）報名網站：https://cathayholdings.info/47eKA4o

