ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國泰未來保險體驗日9/24登場　「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

▲▼國泰金控,國泰未來保險體驗日,保險,科技,金融,人性。（圖／業者提供）

▲國泰技術雙主軸系列活動開跑，9月24日全新首推金融業首場保險科技盛會「國泰未來保險體驗日」，國泰人壽與國泰產險已逐步建構「數位體驗×AI 賦能×場景金融」的完整路徑，將於現場分享經驗。（圖／國泰金控提供，下同）

財經中心／綜合報導

國泰金控自2020年起舉辦「國泰金控技術年會」，以金融科技轉型及創新技術為主題，累計高達1.5萬人次參與，已成為金融業最具指標性的金融科技盛會。為深化金融科技領域的產官學交流，並打造更大規模的技術交流平台，今年進一步創新推出「國泰技術雙主軸」系列活動，除第六屆「國泰金控技術年會」將於10月20日登場，更於9月24日率先舉行全台金融保險業首場以保險科技為核心的「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」，集結國際級技術專家與跨產業領袖，從前瞻技術趨勢到金融保險場景落地，共同擘劃保險科技新局。

國泰金控副總經理施君蘭表示，金融科技在台灣發展以來，一直透過ABCDE（Ai, Block Chain, Cloud, Data, Ecosystem）嶄新技術驅動金融業數位轉型，新技術除了助攻金融業各項數位基礎建設，過往的應用面也幾乎都從銀行端、客戶往來高頻次的業務開始。「但多年來我們發現，產壽險在台灣有非常特殊的產業特性，例如壽險商品高度專業且複雜，法規也更嚴謹，客戶需要線上線下的協助分析需求與最適商品，需要數位和業務員一起面對客戶，才能完善整條保戶體驗價值鏈；而產險更是百分百的場景金融，如何透過新技術快速衡量變化快速的全球新興風險，從場景出發嵌入最適技術。這不只是從專業領域出發（Domain Driven）的保險科技，更值得我們用全新角度，重新用『技術+場景+人性』來定義台灣的保險科技。」

在壽險與產險兩大業務面向，國泰金控近年積極推動數位轉型與科技創新，並累積具體成果。國泰人壽為金融業首家率先試辦「全場景人臉辨識服務」，並將AI應用於核保、保全、理賠及保費授權等流程，申辦交易時只需刷臉即可申請，不僅大幅減少申辦時間，更強化身分驗證的可靠度；國泰產險則導入數位案件管理與智能估損，加快理賠流程，同時強化詐欺偵測，提升整體服務與作業效率。從商品設計、通路管理到理賠與保戶服務，國泰人壽與國泰產險已逐步建構「數位體驗× AI 賦能×場景金融」的完整路徑，亦成為推動「國泰未來保險體驗日」的重要基礎，展現多元技術在保險場景的應用潛力。   

首屆「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」除分享國泰人壽與國泰產險實戰經驗，亦重磅邀請國際級講師日本第一生命全球數位長暨資訊長Stephen Barnham，及國際AI新創Pand.ai創辦人暨執行長莊欣偉，分享海外保險科技轉型經驗。Barnham將以日本頂尖壽險公司案例，解析如何導入AI與數據提升員工效率、優化用戶體驗；莊欣偉則將從新創角度，分享保險AI Agent落地的實戰經驗，從技術應用到法規因應提出觀點。

▲▼國泰金控,國泰未來保險體驗日,保險,科技,金融,人性。（圖／業者提供）

▲國泰技術雙主軸系列活動開跑，9月24日全新首推金融業首場保險科技盛會「國泰未來保險體驗日」，以「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技，10月國泰金控技術年會緊接壓軸。

「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）同時將從保險價值鏈的多個場域切入，涵蓋商品設計、通路經營、核保理賠與保戶服務等層面，展示保險公司如何透過數位、數據與科技的導入，提升客戶線上與線下服務的體驗，並協助內外勤人員提高效率、強化風險控管與輔助決策，進一步展現保險科技在產壽險業的實際價值。

「國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）」將於9月24日（三）在台北101獨一文創登場，並同步提供線上直播，即日起開放報名至9月22日截止。「國泰技術雙主軸」系列活動將延續至10月20日舉行的第六屆「國泰金控技術年會」，以更大規模的跨產業對話，展現國泰在金融科技領域的前瞻布局。

國泰未來保險體驗日（Cathay InsurX Day）報名網站：https://cathayholdings.info/47eKA4o
 

關鍵字： 國泰金控國泰未來保險體驗日保險科技金融人性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

推薦閱讀

台達電再刷新天價　盤中觸及730元「漲幅逾6％」

台達電再刷新天價　盤中觸及730元「漲幅逾6％」

電源供應器大廠台達電（2308）由於受惠AI伺服器電源需求利多，近日股價狂漲，近月已連創新高，今日盤中更達730元新天價，上漲45元，漲幅達6.5％。

2025-08-27 11:49
中國股市慢牛變快牛　一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

中國股市慢牛變快牛　一表看陸股包辦海外ETF漲幅前十大

陸股近期漲勢凌厲，昨（26）日深、滬兩大指數續持續上揚，陸股相關ETF也包辦了近期海外ETF漲幅前十名，市場法人表示，中國股市近期擺脫上半年的疲軟走勢，外資帶領市場資金回流，整體投資信心獲得提振，中國經濟景氣可望回穩，深証中小板指數由於具產業新、財報佳、資金多的優勢，更值得投資人留意投資契機。

2025-08-27 11:49
關稅衝擊青年就業　勞動部加碼尋職獎勵最高4.8萬

關稅衝擊青年就業　勞動部加碼尋職獎勵最高4.8萬

勞動部宣布從9月1日推動「支援青年就業計畫」，相較原「初次尋職青年穩定就業計畫」的適用對象，由失業90日放寬至失業60日即可申請參加計畫，目的在於讓政府資源及早介入協助青年，避免國際經貿因素導致初入職場的尋職青年成為長期失業者；另外同時提高初次尋職青年就業意願，將尋職津貼每月5,000元，提升到6,000元，加碼最高發給4.8萬元，讓青年可安心尋職並順利就業。

2025-08-27 11:09
廣達「小金孫」達明下月轉上市　股價今衝高「漲幅27%」

廣達「小金孫」達明下月轉上市　股價今衝高「漲幅27%」

廣達集團旗下AI協作機器人大廠達明機器人（4585）26日舉行上市前業績發表會，廣達集團董事長林百里更親自參加，高喊金孫達明要上市登大人！達明機器人今日股價受到激勵，漲幅達27%，最高來到525元。

2025-08-27 10:35
軍工股千億商機！國防展9月登場　漢翔領軍帶量奔漲停

軍工股千億商機！國防展9月登場　漢翔領軍帶量奔漲停

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日到20日登場，將帶動千億元商機，美國打造「非紅供應鏈」，邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，此供應鏈國家隊由漢翔（2634）領軍，今（27）日股價以中高平盤開出，就直奔54.6元漲停價位，開盤不到半個小時成交量就來到6.5萬多張，雷虎（8033）延續昨（26）日強勢表現，漲幅7.76%，來到173.5元，龍德造船（6753）、寶一（8222）等漲幅逾3%。

2025-08-27 10:14
金居愈關愈大尾！不甩內鬼洩密　勇奔漲停刷232元天價

金居愈關愈大尾！不甩內鬼洩密　勇奔漲停刷232元天價

PCB族群漲勢凌厲，上游銅箔廠金居（8358）在處置期間爆內鬼洩露營業祕密事件，不過公司深夜發聲明危機處理奏效，今（27）日雖分盤交易5分鐘撮合一次，開盤半小時亮燈漲停，刷每股232元天價；南電（8046）亦亮燈衝205.5元，富喬（1815）漲逾8.87%，最高報72.4元。

2025-08-27 09:45
5到7月中國輸美電商貨年減16%　輸歐洲年增6%

5到7月中國輸美電商貨年減16%　輸歐洲年增6%

供應鏈諮詢公司Aevean的數據顯示，今年5月至7月，美國接收了中國電子商務出口的15%，較去年同期下降了16%，電子商務的交易量已經轉移到了歐洲，5到7月，該地區獲得了27%的出口，年增6%。今年5月，美國對中國取消了800美元以下小包裹免稅入境辦法，自本月29日開始，美國將這項辦法擴大到各國。

2025-08-27 15:01
揚秦上半年繳三率三升成績　旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

揚秦上半年繳三率三升成績　旗下炸雞大獅美國首店年底開幕

連鎖早餐店「麥味登」母公司揚秦國際企業（2755）今日召開法人說明會，總經理林麗玲於法說會前表示，揚秦今年上半年營收大幅成長，繳出「三率三升」的佳績，展現穩健經營成果。上半年營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，EPS為3.45元，較去年同期2.63元增加0.82元。

2025-08-27 14:23
標普500企業Q2財報給力！　投信：資金充沛三大動能力挺美股表現

標普500企業Q2財報給力！　投信：資金充沛三大動能力挺美股表現

美企財報頻傳佳音！儘管美國總統川普祭出高關稅政策，一度引發市場對經濟放緩的憂慮，但標普500企業第二季財報依舊亮眼，逾八成公司獲利超標。貝萊德投信指出，美股有望在三大動能支撐下續航，包括資金充沛、企業獲利續強，以及科技創新推升生產力，皆有助於強化市場表現，為投資人創造中長線布局機會。

2025-08-27 13:59
1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

輝達（NVIDIA）財報公告前夕，興櫃AI機器人股達明（4585）挾「富爸爸」、母公司廣達（2382）董事長林百里站台效應，今（27）日開高走高，午盤後再爆多單加持，股價飆漲58.98%或243.38元至656元，相當於抱一張賺逾24萬元，成為全場最飆股。

2025-08-27 13:53

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

鴻海低調布新局　38億打造高雄電車基地

1張賺逾24萬　廣達林百里「金孫」達明盤中狂飆58%

投資眼光放遠　粉專教4招「攻略高薪工程師」

郭智輝3聲明駁涉綠能弊案　「我的清白不容妥協」

廣達「小金孫」達明下月轉上市　股價今衝高「漲幅27%」

國發會主委：美晶片關稅對台積電影響有限

統一發票存信用卡　5大中獎漏接情境銀行不賠

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

小英男孩涉賄！台智電：解任總經理職位

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366