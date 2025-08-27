5到7月中國輸美電商貨年減16%　輸歐洲年增6%

▲5到7月中國輸美電商貨年減16%。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導

供應鏈諮詢公司Aevean的數據顯示，今年5月至7月，美國接收了中國電子商務出口的15%，較去年同期下降了16%，電子商務的交易量已經轉移到了歐洲，5到7月，該地區獲得了27%的出口，年增6%。今年5月，美國對中國取消了800美元以下小包裹免稅入境辦法，自本月29日開始，美國將這項辦法擴大到各國。

由於取消免稅後，原快速通關辦法也取消，加上相關處理細則不明，航空公司都已暫停受理寄發往美國的商品郵件，目前僅有快遞業有收貨，航空貨運承攬業者指出，台灣目前運往美西貨載每公斤在新台幣190到210元之間(油料附加費32元外加)，採用快遞運價約高二到三成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

取消免稅額意味著，從中國運輸的包裹將需要支付30%的關稅，或者，當使用郵政網路時，將被徵收54%的關稅或100美元的固定費用。

TIACA最近發佈的一份白皮書還發現，在美國關稅和最低限度的變化抑制了中國境外的電子商務之後，亞太地區已成為電子商務航空貨運量的更大來源。但是美國擴大適用範圍後會有什麼影響有待觀察。

一家外籍航空公司在台高階指出，公司大陸運美國電商貨在免稅額取消後，貨量僅剩十分之一。