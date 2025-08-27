「關稅風暴」來襲　台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案

▲因應關稅風暴，台北市進出口公會啟動『課程1+1』專案。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

因應美國川普總統的關稅政策，全球供應鏈面臨高度不確定性。台北市進出口公會(IEAT)表示，當前正是企業積極提升應變能力、強化團隊競爭力的關鍵時刻。為協助會員業者因應國際貿易挑戰，IEAT與中華民國貿易教育基金會合作，自即日起推出「課程1+1」限時優惠專案，鼓勵企業主動培養國際戰備實力，強化抗壓韌性。

美國新一輪關稅政策已於8月7日上路，國際競爭環境持續升溫。企業唯有強化自身內功，方能在激烈變局中穩住腳步。

IEAT即刻啟動「課程1+1」方案，會員企業凡兩人同行報名同一門課，即享一人免費優惠；三人以上報名，亦提供加碼折扣。優惠適用於指定課程，名額有限，須於繳費前與本會確認資格。本專案期望協助會員掌握通關報關、國貿實務、數位行銷與AI等新趨勢核心技能，培養具全球視野的專業人才。

活動期間：即日起至114/12/31

活動對象：限IEAT會員

課程資訊：（指定優惠課程；不含線上影片課程）

報名方式與優惠說明：

1.兩人報名同一課程，即享一人免費優惠，三人以上另有優惠。

2.本專案不可與其他優惠併用（折扣碼、抵用券不適用）。

3.不符合本專案資格者，仍可使用折扣碼或抵用券，請來電協助調整為優惠金額。

4.請選擇課程報名頁面中的「多人報名」選項，並於繳費前洽詢承辦人郭先生（02 2581-3521分機423或Email：apin@ieatpe.org.tw）確認優惠條件。建議會員踴躍參與，及早布局、逆勢突圍。

歡迎加入IEAT會員，掌握產業趨勢、洞悉政策先機！每年120堂以上專業課程，全面強化實務與市場應變能力。會員更可享專業顧問諮詢、國際展覽補助與出口通關服務。攜手IEAT，連結全球，拓展無限商機！